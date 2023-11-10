طالبت قطر الجمعة، المجتمع الدولي بتدخل عاجل لحماية مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، واعتبرت التأخر عن ذلك ضوءاً أخضر لإسرائيل كي تستهدفه.

وفجر الجمعة استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عدداً من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.

وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى تعرّض محيط مستشفى الشفاء للاستهداف مجدداً بقصف إسرائيلي.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية محيط المستشفى بشكل "مكثف".

وطالبت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للمجمع ومن فيه"، مشددة على أن "التأخر في الضغط على الاحتلال لثنيه عن هذه الجريمة، سيعطيه إشارة بأن يمضي قدماً في استهداف المجمع، والمنشآت الصحية الأخرى دون تمييز".

وحذرت "من نية الاحتلال الإسرائيلي لارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي غرب غزة، واعتبرت أن الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة عبر استهداف محيطه ومبنى العيادات الخارجية فيه، هي تمهيد لاستهداف المجمع الذي التجأ إليه 60 ألفاً من النازحين".

وأكدت وزارة الخارجية "رفض الدوحة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة باستهداف الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة".

وجددت "موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين" فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.