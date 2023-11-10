سياسة
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أردوغان يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية، لبحث تطورات الأوضاع في غزة.
أردوغان يصل إلى السعودية للمشاركة في القمة الإسلامية الاستثنائية
كان في استقبال الرئيس أردوغان، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز. / صورة: AA
10 نوفمبر 2023

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.

وكان في استقبال الرئيس أردوغان، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، السبت، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وسفير تركيا لدى الرياض فاتح أولوصوي، ومسؤولون آخرون.

ويرافق أردوغان في زيارته مدير دائرة الاتصالات الرئاسية فخر الدين ألطون، ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف جاغطاي قليج.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيانٍ الجمعة، سيشارك الرئيس أردوغان في القمة الاستثنائية المنعقدة من أجل بحث الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة قطاع غزة.

وأضاف البيان أنه من المرتقب أن يناقش ممثلو العالم الإسلامي خلال القمة الخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها ضد التطورات الراهنة.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان، الذي سيلقي كلمة في جلسة القمة، اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين على هامش الحدث الإسلامي.

وتستضيف السعودية السبت، أعمال القمة الطارئة لبحث التطورات في غزة والهجمات الاسرائيلية المتصاعدة، بمشاركة قرابة 57 دولة إسلامية، فيما وتترقب الأوساط الإسلامية والدولية القرارات التي يمكن أن تصدر عنها.

ومنذ 36 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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