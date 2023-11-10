دعت القمة السعودية-الإفريقية، إلى تحرك دولي لوقف الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال القمة التي انعقدت الجمعة بالرياض، عشية قمة عربية طارئة تستضيفها العاصمة السعودية أيضاً بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وتحت عنوان: "إعلان الرياض، خريطة التعاون السعودي-الإفريقي"، أكد المجتمعون أن "القمة تمثل منعطفاً تاريخياً هاماً في (مسار) علاقات الدول الإفريقية مع المملكة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) دون أن تقدم إحصاء لعدد قادة وممثلي الدول الأفارقة الحاضرين.

وبشأن الأوضاع في فلسطين، أعرب المشاركون في القمة عن "بالغ قلقهم تجاه الكارثة الإنسانية في غزة"، وشددوا على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدوا أيضاً "أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الهجمات الإسرائيلية، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة".

ولفتوا إلى "ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني".

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.