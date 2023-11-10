سياسة
2 دقيقة قراءة
"ألمنا لا يوصف".. الصحة العالمية تنعى موظفي الأونروا في غزة
قالت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بألم "لا يوصف" لفقدان أكثر من 100 موظف بـ"الأونروا" في قطاع غزة.
"ألمنا لا يوصف".. الصحة العالمية تنعى موظفي الأونروا في غزة
عدد شهداء موظفي الأونروا في غزة يتجاوز 100 في شهر / صورة: AFP
10 نوفمبر 2023

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، عن شعوره بألم لا يوصف لفقدان العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.

وكتب غيبريسوس على منصة "إكس": "نشعر بألم لا يوصف بعد تأكيد مقتل مزيد من زملائنا في غزة".

وأضاف: "ممتنون إلى ما لا نهاية لالتزامهم وشجاعتهم والخدمات التي قدموها في غزة، ونتعاطف مع عائلاتهم وجميع أفراد فريق أونروا".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت "أونروا"، في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، لقد "دمرَنا تأكيد مقتل 101 من زملائنا بقطاع غزة في شهر".

وأضافت الوكالة الأممية: "نكرم ذكراهم ونقدر الخدمات التي قدموها".

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us