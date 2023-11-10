أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، عن شعوره بألم لا يوصف لفقدان العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة.

وكتب غيبريسوس على منصة "إكس": "نشعر بألم لا يوصف بعد تأكيد مقتل مزيد من زملائنا في غزة".

وأضاف: "ممتنون إلى ما لا نهاية لالتزامهم وشجاعتهم والخدمات التي قدموها في غزة، ونتعاطف مع عائلاتهم وجميع أفراد فريق أونروا".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت "أونروا"، في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس"، لقد "دمرَنا تأكيد مقتل 101 من زملائنا بقطاع غزة في شهر".

وأضافت الوكالة الأممية: "نكرم ذكراهم ونقدر الخدمات التي قدموها".

ومنذ 35 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.