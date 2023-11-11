سياسة
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انهيار شبه كامل.. يونيسيف: حياة مليون طفل في غزة معلقة بخيط رفيع
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن حياة مليون طفل في غزة باتت "معلقة بخيط رفيع" مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريباً في أنحاء القطاع، وسط توقف الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال خلال الساعات الـ24 الماضية.
انهيار شبه كامل.. يونيسيف: حياة مليون طفل في غزة معلقة بخيط رفيع
اليونيسيف يؤكد أن الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في غزة يهدد حياة كل طفل في القطاع. / صورة: AA
11 نوفمبر 2023

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مساء الجمعة، إن حياة مليون طفل في غزة باتت "معلقة بخيط رفيع" مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريباً في أنحاء القطاع.

وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني إن "الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، يهدد حياة كل طفل في القطاع".

وأوضحت: "خلال الساعات الـ24 الماضية، توقفت الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال تقريباً، إذ لم يكن هناك سوى مُولّد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة".

وذكرت: "تفيد التقارير بهجمات وأعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى الرنتيسي، حيث أطفال يخضعون لغسيل الكلى وفي العناية المركزة بحسب التقارير".

وقالت التقارير إن مستشفى النصر للأطفال تعرض لأضرار مرة أخرى يوم أمس (الخميس) في هجوم، بما في ذلك معدات منقذة للحياة. وتوقف بالفعل مستشفى آخر للأطفال في الشمال عن العمل بسبب الأضرار ونقص الوقود، كما أن مستشفى ولادة تخصصي في حاجة ماسة إلى الوقود لمواصلة عمله، دون تفاصيل.

وقالت أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "الأطفال يتعرضون للحرمان من حقهم في الحياة والصحة. حماية المستشفيات وإيصال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة واجب حسب قوانين الحرب، وكلاهما مطلوب الآن".

وينتمي سكان غزة إلى فئة صغار السن إلى حد غير عادي، إذ تشير تقديرات "يونيسيف" إلى أن ما يقرب من مليون طفل يعيشون في قطاع غزة، ما يعني أن نصف سكان غزة تقريباً من الأطفال.

ومنذ 36 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقَتل 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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