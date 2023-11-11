أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "على ركبتيه" في إشارة إلى وصوله إلى مرحلة الانهيار التام.

وفي سلسلة منشورات على منصة إكس قال غيبرييسوس ليل الجمعة/السبت: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية في محيط مستشفى الشفاء في غزة".

وأضاف: "اضطر عديد من العاملين الصحيين الذين كنا على اتصال بهم إلى مغادرة المستشفى بحثاً عن الأمان. وأفاد آخرون بأنهم غير قادرين على التحرك بسبب انعدام الأمن الخطير. واضطر عديد من الآلاف الذين لجؤوا إلى المستشفى إلى الإخلاء بسبب المخاطر الأمنية، في حين لا يزال كثيرون هناك.

وتابع غيبرييسوس: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تحققت (المنظمة) من وقوع أكثر من 250 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، ووثقت المنظمة الأسبوع الماضي، 5 هجمات على 5 مستشفيات في يوم واحد بغزة".

وأردف: "في الساعات الـ48 الماضية فقط، وُقفت 4 مستشفيات عن العمل. نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل على الإطلاق".

وقال غيبرييسوس: "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين وأولئك الذين يقيمون في المستشفيات. إنهم بحاجة إلى حماية فورية".

ومنذ 36 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقَتل 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.