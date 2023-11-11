سياسة
2 دقيقة قراءة
منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار كامل للمنظومة الطبية في غزة
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "على ركبتيه" وذلك بعد تكثيف الاحتلال الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على مستشفيات القطاع ما تسبب بوقف العمل في أغلبها.
منظمة الصحة العالمية تحذر من انهيار كامل للمنظومة الطبية في غزة
مدير "الصحة العالمية": النظام الصحي في غزة بات "على ركبتيه" / صورة: AFP
11 نوفمبر 2023

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن النظام الصحي في قطاع غزة بات "على ركبتيه" في إشارة إلى وصوله إلى مرحلة الانهيار التام.

وفي سلسلة منشورات على منصة إكس قال غيبرييسوس ليل الجمعة/السبت: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارات جوية في محيط مستشفى الشفاء في غزة".

وأضاف: "اضطر عديد من العاملين الصحيين الذين كنا على اتصال بهم إلى مغادرة المستشفى بحثاً عن الأمان. وأفاد آخرون بأنهم غير قادرين على التحرك بسبب انعدام الأمن الخطير. واضطر عديد من الآلاف الذين لجؤوا إلى المستشفى إلى الإخلاء بسبب المخاطر الأمنية، في حين لا يزال كثيرون هناك.

وتابع غيبرييسوس: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تحققت (المنظمة) من وقوع أكثر من 250 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، ووثقت المنظمة الأسبوع الماضي، 5 هجمات على 5 مستشفيات في يوم واحد بغزة".

وأردف: "في الساعات الـ48 الماضية فقط، وُقفت 4 مستشفيات عن العمل. نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل على الإطلاق".

وقال غيبرييسوس: "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين وأولئك الذين يقيمون في المستشفيات. إنهم بحاجة إلى حماية فورية".

ومنذ 36 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقَتل 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us