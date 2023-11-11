سياسة
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السعودية تعقد في الرياض قمة استثنائية مشتركة اليوم لبحث التطورات في غزة
أعلنت وزارة الخارجية السعودية إدماج القمتين العربية والإسلامية في قمة واحدة مشتركة بالرياض، لبحث التطورات في غزة. وأشارت إلى أن القمة ستكون "عوضاً عن "القمة العربية غير العادية"، و"القمة الإسلامية الاستثنائية".
السعودية تعقد في الرياض قمة استثنائية مشتركة اليوم لبحث التطورات في غزة
منذ 36 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها" / صورة: AA
11 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الجمعة/السبت، إدماج القمتين العربية والإسلامية في قمة واحدة مشتركة السبت بالرياض، لبحث التطورات في غزة.

جاء ذلك في بيان للوزارة قبل ساعات من عقد القمة العربية السبت بالرياض، تزامناً مع استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع لليوم 36، حسبما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت الخارجية السعودية التي تترأس بلادها الرئاسة الدورة للقمتين، بأنه "تقرّر عقد قمة عربية-إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت".

وأشارت إلى أن القمة ستكون عوضاً عن القمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

ويأتي ذلك "استشعاراً من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها"، وفق البيان.

وأوضحت أن توحيد القمتين "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

ودعت فلسطين السعودية، بصفتها رئيسة الرئاسة الدورية للجامعة العربية، قبل أيام إلى عقد قمة عربية طارئة على مستوى القادة بشأن غزة، وتلاها دعوة من المملكة بصفتها تترأس أيضاً منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الحالية لعقد اجتماع مماثل.

ومنذ 36 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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