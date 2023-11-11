سياسة
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أكثر من ألف مسؤول بوكالة أمريكية حكومية يطالبون بوقف إطلاق نار في غزة
أظهرت نسخة من خطاب أن أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقّعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
أكثر من ألف مسؤول بوكالة أمريكية حكومية يطالبون بوقف إطلاق نار في غزة
رفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وقادة آخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة. / صورة: AA
11 نوفمبر 2023

أظهرت نسخة من خطاب أن أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقّعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأمريكية عن دعم بايدن الراسخ لإسرائيل في ردها على هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ورفضت واشنطن دعوات من زعماء عرب وفلسطينيين وقادة آخرين لكي توقف إسرائيل هجومها على قطاع غزة الذي أسفر الهجوم أسفر عن استشهاد 11 ألف فلسطيني من بينهم 4500 طفل، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وورد في الخطاب "نشعر بالقلق والإحباط إزاء الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي، وهي قوانين تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة".

وأضاف الخطاب "نعتقد أنه لا يمكن تفادي مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني حتى الآن 1029 توقيعاً من موظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين محجوبة، لكن يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

وقالت جيسيكا جيننجز المتحدثة باسم الوكالة في رد عبر البريد الإلكتروني "نقدّر الحوار المستمر مع موظفينا وشركائنا ونواصل الترحيب بمشاركة آراء فريقنا مع القيادة".

ونشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية في 2020 أمس الخميس خطاباً يدعو الرئيس إلى مساندة وقف فوري لإطلاق النار، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة من موظفي الكونغرس نظمت وقفة صامتة الأربعاء في مبنى الكونغرس (الكابيتول) للمطالبة بوقف إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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