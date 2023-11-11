سياسة
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أمريكا تحذر شركات صينية من مغبة مساعدة روسيا في الحرب على أوكرانيا
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلي، من عواقب وخيمة قد تتعرض لها شركات صينية تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا، موضحة أنها حثت الصين على تضييق الخناق على الشركات.
أمريكا تحذر شركات صينية من مغبة مساعدة روسيا في الحرب على أوكرانيا
راجمة صواريخ روسية مشاركة في الحرب على أوكرانيا- أرشيفية / صورة: AP
11 نوفمبر 2023

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة الأمريكية اطلعت على أدلة على احتمال مساعدة شركات صينية في تدفق معدات تستخدمها روسيا في جهودها في الحرب على أوكرانيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وذكرت يلين الجمعة، أنها حثت الصين على تضييق الخناق على الشركات.

وتابعت أنها أثارت الموضوع خلال اجتماعات استمرت يومين مع‭‭ ‬‬خه لي فنغ نائب رئيس الحكومة الصينية وعبرت عن قلقها من أن معدات "تفيد الجيش الروسي" تراوغ العقوبات وتصل إلى موسكو لمساعدتها في حربها على أوكرانيا.

وأضافت يلين في مؤتمر صحفي في سان فرانسيسكو "شددت على أن الشركات لا بد ألّا تقدم دعماً مادياً لقطاع الصناعات الدفاعية الروسي وأنها ستواجه عواقب وخيمة إن فعلت ذلك".

وتابعت "نحن عازمون على فعل كل ما بوسعنا لوقف هذا التدفق المادي الذي يساعد روسيا في شن هذه الحرب الوحشية وغير المشروعة"، محذرة من أن أي شركة ستساعد موسكو في جهودها في الحرب قد تواجه عقوبات.

وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية فرضت بالفعل عقوبات على عدد من الشركات الخاصة، بما في ذلك بعض الشركات في الصين، التي تساعد روسيا في الحصول على المعدات، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المالية التي يُحتمل أنها تساعد في تلك الجهود.

وقالت الوزيرة الأمريكية: "نود رؤية الصين تضيق الخناق على هذا، وخصوصاً عندما نكون قادرين على تقديم معلومات". ولم تخض في مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المتورطة.

وشددت يلين على أن الشركات الصينية التي يشملها التحذير شركات خاصة وقالت إنها لا تشير إلى أن هذا يحدث بعلم من الحكومة الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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