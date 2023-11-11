دعت عضو الكونغرس الأمريكي كوري بوش إلى وقف إطلاق نار تام بدلاً من هدنة إنسانية في قطاع غزة المحاصر والذي تتواصل الهجمات الإسرائيلية عليه منذ أكثر من شهر.

بوش وفي مقطع مصور نشرته عبر حسابها على منصة إكس الجمعة، انتقدت السماح بـ"هدنة إنسانية" لـ4 ساعات فقط يومياً في غزة، متسائلة: "أي معاناة عقلية هذه وأنت تعرف ما الذي سيحصل بعد الساعات الـ4 هذه؟".

وخاطبت بوش "الجهات التي قررت السماح بـ هدنة إنسانية لـ4 ساعات يومياً" بالقول: نحن لا نريد هدنة لـ4 أو 16 أو 22 ساعة، بل نطالب بوقف إطلاق نار تام.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

ومنذ 36 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقَتل 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.