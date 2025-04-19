ويشارك في محادثات اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وتعقد في السفارة العمانية في روما.

ووصل المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى مقر السفارة العُمانية في روما للمشاركة فى جولة المباحثات الثانية.

كما وصل عراقجي صباح السبت، إلى العاصمة الإيطالية روما وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نقلاً عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال إن "الجولة الثانية من المفاوضات ستُعقد برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي وستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، في روما".

وأكد بقائي أن هذه الجولة من المفاوضات، كما الجولة الأولى، ستكون غير مباشرة، برعاية وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وقال عراقجي قبل بدء المحادثات في تصريحات للصحفيين، إن بلاده تلتزم الدبلوماسية ويجب الاستفادة من هذه الفرصة المتاحة للتوصل إلى تفاهم منطقي ومعقول، مشدداً على أن التفاهم يجب أن يحترم حقوق إيران ويؤدي إلى رفع العقوبات والشكوك بشأن برنامجنا النووي السلمي. وجدد وزير الخارجية الإيراني تأكيد أن برناج بلاده النووي سلمي، وقال إن إيران تعارض أسلحة الدمار الشامل انطلاقاً من أسسها الدينية وعقيدتها الدفاعية.

ولفت إلى أن إسرائيل تُعتبر العائق الأساسي أمام وجود شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، معتبراً أنها تعمل على شيطنة إيران وانعدام الأمن في المنطقة إلى جانب ارتكابها الإبادة الجماعية. وفي وقت سابق من اليوم السبت.

واستبق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب محادثات اليوم بقوله، الخميس: "لست متعجلاً للجوء إلى الخيار العسكري”، مضيفاً: "أعتقد أن إيران ترغب في الحوار".

وأمس الجمعة، حثّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الدول الأوروبية على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستفعّل "آلية الزناد" التي من شأنها أن تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران تلقائياً على خلفية عدم امتثالها للاتفاق النووي.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الذي أجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارة لطهران هذا الأسبوع، قد قال في مقابلة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإيران "في مرحلة حاسمة" من المحادثات و"لا نملك إلا مهلة قصيرة" للتوصل إلى اتفاق.

وقبل أسبوع، استضافت سلطنة عُمان الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، ولاقت ترحيباً من الدول العربية، في حين وصف البيت الأبيض المحادثات بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".

وذكر بيان للبيت الأبيض أن ستيف ويتكوف، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الإيراني، بحضور وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي.

كما أوضح البيان أن المحادثات كانت "إيجابية للغاية وبناءة"، وأن ويتكوف نقل إلى عراقجي "تعليمات" الرئيس الأمريكي بخصوص "حل القضايا بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية".

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان السبت الماضي، بأن المحادثات استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة، وشهدت تبادل الآراء بين عراقجي وويتكوف، من خلال وزير الخارجية العُماني.

وتتهم الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.