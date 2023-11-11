سياسة
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القسام تستهدف منزلاً يتحصن فيه جنود بغزة وتواصل التصدي توغلات الاحتلال
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف منزل كان يتحصن فيه جنود إسرائيليون شمال بيت حانون، شمال شرقي قطاع غزة.
القسام تستهدف منزلاً يتحصن فيه جنود بغزة وتواصل التصدي توغلات الاحتلال
كتائب القسام تستهدف منزلاً يتحصن فيه جنود إسرائيليون في غزة. / صورة: Qassam
11 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت أنها استهدفت منزلاً كان "جنود إسرائيليون يتحصنون فيه" شمال بيت حانون، شمال شرقي قطاع غزة.

وأوضحت القسام، في تدوينة عبر منصة تليغرام: أنها "تستهدف منزلاً تحصن فيه جنود الاحتلال شمال بيت حانون"، مرفقة مقطعاً مصوراً يظهر لحظة استهدافها المنزل حيث كان جنود إسرائيليون.

وفي تدوينة أخرى، أفادت كتائب القسام، باستهدافها "3 آليات عسكرية بقذائف (الياسين105) في محور جنوب غرب مدينة غزة".

وأكدت القسام أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية ويفجرون آليات العدو في كل محاور ونقاط تقدم العدو في غزة".

يأتي ذلك في وقت يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه بالطائرات والمدفعية مستشفى الشفاء ومحيطه، في مدينة غزة، ما تسبب بخروجه عن الخدمة، وفقدان 39 رضيعاً فيه، توفوا جراء انقطاع الأكيسجين.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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