قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قطاع غزة يواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ، إذ تُقصف المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين ويُقتل المدنيون.

جاء ذلك خلال كلمة لأردوغان في القمة العربية-الإسلامية المشتركة الطارئة السبت، في الرياض، لبحث "التطورات الخطيرة"، التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية.

وقال أردوغان إن "أولئك الذين يلتزمون الصمت في وجه الظلم هم شركاء في سفك الدماء (في غزة) بقدر الظالمين على الأقل".

وأضاف: "نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ تُقصف بها المستشفيات والمدارس ومخيمات اللاجئين (في غزة) ويُقتل المدنيون".

وأكد أن "من العار أن تظل الدول الغربية، التي تتحدث دائماً عن حقوق الإنسان والحريات، صامتة أمام المجازر المستمرة في فلسطين".

وقال: "الدول الغربية لا تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار حتى بعد مقتل 12 ألف فلسطيني في غزة".

وشدد أردوغان كذلك على أهمية "إيصال الوقود إلى الوجهات التي تحتاج إليه بشكل عاجل (في غزة) وفي مقدمتها المستشفيات".

كما لفت إلى أن الإسرائيليين قد ينتهزون الفرصة للاعتداء على المقدسات الإسلامية، مؤكداً أن "القدس خطنا الأحمر".

وأشار أردوغان إلى ضرورة معاقبة إسرائيل على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها في غزة، داعياً لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية أن تؤدي وظيفتها وأن تحقق في هذا الشأن.

كما دعا أردوغان أعضاء منظمة التعاون الإسلامي إلى إنشاء صندوق لمساعدة قطاع غزة الذي يعيش "ما تعجز الكلمات عن وصفه"، على حد تعبيره.

وكذلك أكد أردوغان أن الحل الوحيد للسلام يجب أن يكون قائماً على قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود 1967.

وأبدى أردوغان استعداد تركيا أن نؤدي دور “الضامن” في تحقيق محادثات السلام ووقف فوري لإطلاق النار.

في السياق، نوّه أردوغان بأن بلاده أرسلت 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية لغزة إلى مطار العريش المصري، داعياً إلى أن يظل معبر رفح مفتوحاً.

وليل الجمعة/السبت، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عقد قمة عربية-إسلامية مشتركة السبت، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، عوضاً عن قمتين، بعد تشاور عربي وإسلامي.

وفي وقت سابق السبت، وصل الرئيس أردوغان إلى العاصمة السعودية الرياض، لحضور القمة.

ويرافق أردوغان، في القمة، وزير الخارجية هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، ومدير جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم قالن، وكبير مستشاري الرئيس عاكف جاغطاي قليج.

ومن المتوقع أيضاً أن يعقد الرئيس أردوغان، الذي سيلقي كلمة في جلسة القمة، اجتماعات ثنائية مع القادة المشاركين على هامش القمة.

ومنذ 36 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينياً واعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.