دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، للوقف الفوري "للعمليات العسكرية في قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة افتتاحية بالقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة بالرياض، حسب ما بثت قناة "الإخبارية" السعودية.

وتأتي القمة تزامناً مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السادس والثلاثين، وشارك فيها قادة وزعماء وممثلو دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ولي العهد السعودي إن انعقاد هذه القمة يأتي في ظروف استثنائية ومؤلمة، و"نجدد رفضنا هذه الحرب الشعواء، التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية بذلت جهوداً حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة، واستمرت في التشاور والتنسيق لوقف الحرب، مجدِّداً المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والدعوة إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح.

وتابع: "إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، ما يبرهن على ازدواجية المعايير".

وشدد على أن المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القسري لسكان غزة، محمِّلاً سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع ولي العهد السعودي: "إننا على يقين أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وليل الجمعة-السبت، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عقْد قمة عربية إسلامية مشتركة السبت، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، عوضاً عن قمَّتين، بعد تشاور عربي وإسلامي.

ملك الأردن: غزة تتعرض لحرب بشعة

من جهته، شدَّد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال كلمته بالقمة على أن غزة تتعرض لحرب بشعة، مؤكداً أن العالم سيدفع ثمن "الفشل" في حل القضية الفلسطينية.

وقال: "نجتمع اليوم من أجل غزة وأهلها، وهم يتعرضون للقتل والتدمير في حرب بشعة يجب أن تتوقف فوراً، وإلا فإن منطقتنا قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين، وتطال نتائجه العالم كله".

وأشار إلى أن هذا الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية القلعة وجدران العزل والاعتداء على المقدسات والحقوق، وغالبية ضحاياها من المدنيين الأبرياء.

واستدرك: "إنها العقلية ذاتها التي تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة، تستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات، تقتل الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة، وحتى الأطفال والشيوخ والنساء".

وبيّن ملك الأردن أن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج.. بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم".

وأكد أن الأردن سيواصل أداء واجبه في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة، لافتاً إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة كان انتصاراً للقيم الإنسانية وانحيازاً للحق في الحياة والسلام، وإجماعاً عالميّاً على رفض الحرب، وهو قرار جاء بجهد عربي مشترك.

وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، بناء على مشروع قرار تقدم به الأردن.

عباس: إسرائيل بدأت حرب إبادة

بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل بدأت "حرب إبادة لا مثيل لها" بحق الشعب الفلسطيني، و"تخطت كل الخطوط الحمراء".

وأضاف خلال كلمته بالقمة: "عقلي لا يستوعب تدمير المستشفيات والمدارس في قطاع غزة، وعقلي لا يصدق أن ذلك يحدث أمام أعين العالم دون وقف فوري للحرب الوحشية".

وحمّل إسرائيلَ ومن يساندها ويحميها المسؤولية كاملة عن قتل وجرح كل طفل وسيدة وفلسطيني، متعهداً بـ"محاسبتهم ومعاقبتهم في المحاكمة الدولية، وإن ذهبوا إلى آخر العالم".

كما حمّل الرئيسُ الفلسطيني الولايات المتحدة "التي لها التأثير الأكبر في إسرائيل" مسؤولية غياب الحل السياسي.

وطالب عباس، مجلس الأمن الدولي بتحمُّل مسؤولياته لوقف العدوان على الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة والقدس.

وقال: "لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قوّضت سلطات الاحتلال حل الدولتين، واستبدال بها تعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات".

وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً كامل أرض دولة فلسطين، بما يشمل الضفة والقدس وغزة، رافضاً "القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهريّاً إلى قطاع غزة، الذي لم نتخلَّ عنه يوماً واحداً".

وقال عباس، إن الجرائم الإسرائيلية تخطَّت الخطوط الحمراء بقتل وجرح أكثر من 40 ألف فلسطيني.

إنذار بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة

أما الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حذر من عدم وقف الحرب في قطاع غزة، مشدداً على أن "التخاذل عن وقف الحرب في غزة يُنذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة".

وقال السيسي إن القمة تأتي في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلاً على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية "تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي".

ولفت إلى أن مصر حذرت مراراً وتكراراً من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة يُنذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

وأكد أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

وأوضح الرئيس المصري أنه "كما يمر الوقت ثقيلاً على فلسطين وأهلها.. يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلماً وحزيناً، يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم وتهافت الادعاءات الإنسانية التي تسقط سقوطاً مدوّياً في هذا الامتحان الكاشف".

وأوضح أن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وجدد تأكيد "هذه الإدانة الواضحة" مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري، غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأي دعاوى أخرى "وينبغي وقفها على الفور".

ودعا الرئيس المصري إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، وضرورة وقف الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

رئيسي يدعو إلى "تسليح الفلسطينيين"

من جهته، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدول الإسلامية إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية" على خلفية عمليته المسلّحة في قطاع غزة.

كما دعا رئيسي كذلك الدول الإسلامية في خطاب أمام القادة العرب والمسلمين المجتمعين في الرياض، إلى "تسليح الفلسطينيين" في حال "استمرت الهجمات" في القطاع الفلسطيني المحاصَر.

ومنذ 36 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقتل 11078 فلسطينيّاً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنّاً، وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية، حتى مساء الجمعة.