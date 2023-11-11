سياسة
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"عار عليكم".. أردوغان ينتقد صمت الدول الغربية حيال مجازر غزة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول التي تلتزم الصمت حيال المجازر الإسرائيلية في غزة، شريكة في سفك الدماء بالتساوي، وأعرب عن استعداد بلاده لبذل الجهود اللازمة لتحقيق السلام.
"عار عليكم".. أردوغان ينتقد صمت الدول الغربية حيال مجازر غزة
أردوغان يشارك في القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية / صورة: AA
11 نوفمبر 2023

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صمت الدول الغربية حيال المجازر المستمرة في فلسطين، مؤكداً أن الذين يلتزمون الصمت حيال الظلم هم شركاء مع الظالمين في سفك الدماء.

جاء ذلك في كلمة أمام القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية المنعقدة في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت.

وقال أروغان: "أولئك الذين يلتزمون الصمت حيال الظلم هم شركاء في سفك الدماء (في غزة) بقدر الظالمين على الأقل".

ووصف أردوغان صمت الدول الغربية، التي تتحدث دائماً عن حقوق الإنسان والحريات، حيال المجازر المستمرة في فلسطين بـ"العار".

وتابع: "نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ تُقصف بها المشافي والمدارس ومخيمات اللاجئين (في غزة) ويُقتل المدنيون".

وأكد الرئيس التركي أن جهود التطبيع في المنطقة ستبقى عقيمة طوال فترة تجاهل القضية الفلسطينية.

وتابع: "القدس خط أحمر بالنسبة إلينا.. عودة القدس، المعروفة بمدينة السلام، وكامل الأراضي الفلسطينية إلى سابق عهدها أمنيّتنا المشتركة".

وأضاف: "مستعدون لبذل الجهود اللازمة، بما في ذلك اعتبارنا جهات ضامنة، للحفاظ على السلام الذي سيتحقق (بين إسرائيل وفلسطين)".

ولفت إلى أن إيصال الوقود إلى الوجهات التي تحتاج إليه بشكل عاجل في غزة، وفي مقدمتها المشافي، مهم للغاية.

وأضاف: "نعتقد أنه ينبغي إنشاء صندوق ضمن منظمة التعاون الإسلامي لإعادة إعمار غزة".

وقال إن الإدارة الإسرائيلية، "التي تتصرف مثل طفل الغرب المدلَّل، ملزمة بتعويض الأضرار التي تسببت فيها".

وشدد على وجوب "التحقق من السلاح النووي الذي أقر الوزراء الإسرائيليون أيضاً بوجوده، وكشف إذا ما جرى تهريب بعض منه عن الرقابة الدولية".

ومنذ 36 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، وقَتل 11078 فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنَّاً، وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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