كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن الدبابات الإسرائيلية باتت على بعد 20 متراً من مستشفى القدس بمدينة غزة.

وكتبت في تغريدة على منصة "إكس" السبت: "الدبابات على بعد 20 متراً من مستشفى القدس، وإطلاق نار على المستشفى، وحالة هلع وخوف شديدين بين النازحين".

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة لقصف إسرائيلي مكثف بالطائرات والمدفعية، مما تسبب في خروجه عن الخدمة، وسط الحديث عن جثث مكدسة أمام المشفى، حسب مصادر حكومية.

في السياق نفسه, أعلن مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، السبت، أن 600 مريض وعشرات الأطفال معرضون للوفاة مع استمرار انقطاع الكهرباء والماء عن المستشفى.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمجمع الشفاء، أحمد أبو ندى، نقلها حساب "تليفزيون فلسطين" على منصة "تليغرام".

وقال أبو ندى إنه انقطاع الكهرباء والماء عن المستشفى مستمر، مشيراً إلى وجود 600 مريض وعشرات الأطفال معرضون للموت، مؤكداً أن الوضع مأساوي.

وأوضح أن ما يجري في المستشفى "مخيف ومرعب ولا يتحمله أي إنسان"، معتبراً ذلك "وصمة عار لجميع المؤسسات الطبية والصحية الدولية".

وفي وقت سابق، السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، أن مجمع الشفاء الطبي خرج عن الخدمة بسبب "استهداف الجيش الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع".

وقال القدرة في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عبر تليغرام: "نحن محاصَرون داخل المجمع في هذه الأثناء، وعدد كبير من المُسيّرات في كل الاتجاهات".

وأشار إلى توقف قسمَي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل، مضيفاً: "فقدنا مريضَيْن، والبقية مهددون بالموت في أي لحظة بسبب كثافة النيران داخل المستشفى".