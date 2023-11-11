سياسة
3 دقيقة قراءة
وسط تأهب أمني.. انطلاق مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن
خرجت، السبت، مسيرة حاشدة في لندن، مؤيدة للفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وشددت قوات الأمن الحراسة مخافة وقوع اشتباكات مع مسيرة يمينية معارضة.
وسط تأهب أمني.. انطلاق مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في لندن
حشود كبيرة تتجمع في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن / Others
11 نوفمبر 2023

انطلقت، السبت، "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة مئات آلاف الأشخاص، تحت حراسة أمنية مشددة.

ولوَّحت حشود ضخمة من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية، ورفعت لافتات كُتب عليها: "أوقفوا قصف غزة" و"فلسطين حرة".

وتجمع المحتجون بأعداد كبيرة وسط لندن، قبل انطلاق المسيرة، بينما أطلقت الشرطة عملية أمنية كبيرة بسبب مخاوف من وقوع اشتباكات.

وفي وقت سابق، دعا وزراء إلى إلغاء المسيرة بسبب تزامنها مع احتفال "يوم الهدنة"، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى، ويُحتفى به تكريماً لذكرى الأشخاص الذين قُتلوا في العمليات العسكرية.

وشارك زعيم المعارضة البريطانية السابق جيريمي كوربين وعضو البرلمان عن إسلينغتون في المظاهرة المؤيدة لفلسطين وطالبا بوقف إطلاق النار.

وتعد مسيرة اليوم، الأحدث في سلسلة من المسيرات في العاصمة البريطانية لإظهار الدعم للفلسطينيين منذ أن شنت إسرائيل هجوماً جويّاً وبريّاً على قطاع غزة.

ومن بين الحشد، ردد بعض المتظاهرين اليمينيين المعارضين للمسيرة المؤيدة للفلسطينيين رسائل، من بينها "نريد استعادة بلادنا".

وأظهرت لقطات تليفزيونية اشتباكات صغيرة اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين اليمينيين.

وكانت الشرطة تعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي اضطرابات يسببها المشاركون في المسيرة أو احتجاج مضاد من جماعات يمينية معارضة.

وقال لورانس تايلور، نائب مساعد مفوض الشرطة والمسؤول المكلف بمتابعة المسيرات: "أعتقد أنه إذا اجتمعت المجموعات (المختلفة) معاً، فستحدث اضطرابات خطيرة".

وقال منظمو حملة التضامن مع فلسطين إن مسيرة السبت ستبتعد عن النصب التذكاري للحرب، القريب من مقر رئيس الوزراء ريشي سوناك في داوننغ ستريت، وستنتهي عند السفارة الأمريكية على بعد نحو 3 كيلومترات.

وانتقد سوناك، في وقت سابق، المسيرة المؤيدة للفلسطينيين، وقال إنها "تنم عن عدم احترام"، وسط مخاوف من أنها قد تثير أعمال عنف.

وأبدت حكومات غربية، بما في ذلك بريطانيا، تعاطفاً ودعماً كبيرين مع إسرائيل.

وأثارت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، الوزيرة المسؤولة عن الشرطة، جدلاً من خلال وصف الاحتجاجات بأنها "مسيرات كراهية"، وتعرض سوناك لضغوط من أعضاء مجلس العموم من حزبه لإقالتها بعد أن اتهمت الشرطة بازدواجية المعايير بشأن كيفية تعاملهم مع المؤيدين للفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us