سياسة
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بعد هدوء شهرين.. صاروخ روسي يستهدف كييف وهجمات حدودية بالمسيّرات
أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف، سيرغي بوبكو، تجدُّد الهجمات الصاروخية الروسية على عاصمة أوكرانيا، صباح السبت، بعد توقف 52 يوماً، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 19 من أصل 31 مُسيّرة هجومية أطلقتها موسكو بين مساء الجمعة وفجر اليوم.
بعد هدوء شهرين.. صاروخ روسي يستهدف كييف وهجمات حدودية بالمسيّرات
آثار ضربة صاروخية روسية في سماء كييف / صورة: AA
11 نوفمبر 2023

سقط صاروخ على كييف السبت بعد شهرين من الهدوء النسبي في العاصمة الأوكرانية، فيما تعرضت المناطق الحدودية لهجمات بمسيَّرات خلال الليل.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، تستعد أوكرانيا لتجدُّد الهجوم الجوي الروسي هذا الشتاء، بعد أن استهدفت ضربات العام الماضي شبكة الطاقة الأوكرانية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كييف، سيرغي بوبكو، إن روسيا جدَّدت هجماتها الصاروخية على كييف، صباح السبت، بعد توقف طويل دام 52 يوماً.

وسمع مراسلو وكالة "فرانس برس" في وسط كييف دوي انفجارَين قويَّين صباح السبت، ورأوا خطوطاً في السماء فجراً، وانطلقت صفارات الإنذار بعد ذلك بقليل.

ووصف الناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات، الهجمات عبر تصريحات تليفزيونية، قائلاً: "تطير الصواريخ البالستية بسرعة كبيرة جدّاً وليست مرئية مثل صواريخ كروز على الرادارات".

وأعلنت القوات الجوية أنها تعمل على توضيح ما إذا كانت العاصمة قد استُهدفت بصاروخ بالستي من طراز إسكندر أو بصاروخ مضاد للطائرات من طراز S-400.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي، أن بلاده نشرت مزيداً من منظومات الدفاع الجوي الغربية مع استعدادها لشتاء ثانٍ من "الهجمات الروسية على منشآت الطاقة".

تحذير أوكراني

وكانت المرة الأخيرة التي أسقطت فيها الدفاعات الجوية صاروخاً على كييف في 21 سبتمبر/أيلول، وأدّى الحطام المتساقط إلى إصابة سبعة أشخاص، بينهم طفل، حسب "فرانس برس".

أمّا اليوم السبت، فلم تُسجّل إصابات أو أضرار في العاصمة الأوكرانية.

لكن سقط صاروخان في حقل بين أحياء سكنية في منطقة كييف، حسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية رسلان كرافشينكو.

بالتزامن مع ذلك، صدّت الدفاعات الجوية في مناطق أوكرانية أخرى هجمات ليلية بالمسيّرات.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 19 من أصل 31 مسيّرة هجومية أطلقتها موسكو بين مساء الجمعة والساعة الثالثة من صباح السبت.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن المسيَّرات الروسية التي جرى تدميرها من طراز شاهد 136/131، مشيراً إلى أن روسيا استخدمت أيضاً عدة صواريخ ليلاً دون أن يحدّد ما إذا كانت أُسقطت أم لا.

وحذّرت أوكرانيا من أنها قد تهاجم منشآت النفط والغاز الروسية إذا كرّرت موسكو حملة الضربات على منشآت الطاقة الأوكرانية خلال فصل الشتاء.

واعتبر وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أنه سيكون "من العادل" أن تُستهدف منشآت النفط والغاز في روسيا إذا تعرضت شبكة الكهرباء الأوكرانية لهجمات متواصلة.

ميدانيّاً، تواجه القوات الأوكرانية هجمات من القوات الروسية حول بلدة أفدييفكا الواقعة على الجبهة الشرقية.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي: "جنودنا ونساؤنا صامدون بثبات في قطاع أفدييفكا".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤولون أوكرانيون إنهم يتوقعون هجوماً روسيّاً ثالثاً على أفدييفكا خلال بضعة أسابيع، بعدما شنت موسكو في منتصف أكتوبر/تشرين الأول هجوماً واسع النطاق "بهدف الاستيلاء على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا".

وتقع البلدة على بعد 13 كيلومتراً شمال دونيتسك، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، والخاضعة للسيطرة الروسية، التي أعلن بوتين ضمّها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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