أصدرت السلطات الفرنسية قراراً بترحيل القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" مريم أبو دقة.

وحسب موقع "Revolution Permanente"، جرى إرسال أبو دقة إلى مصر، مساء الجمعة، بعد صدور قرار ترحيل بحقها.

ورافقت أبو دقة، عناصر من الشرطة الفرنسية، خلال ترحيلها عبر طائرة متجهة إلى القاهرة.

وكانت أبو دقة وصلت إلى فرنسا بتأشيرة زيارة في سبتمبر/أيلول الماضي، لإلقاء محاضرات والمشاركة في عدة ندوات عن المرأة الفلسطينية.

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وضعت السلطات الفرنسية أبو دقة تحت الإقامة الجبرية 45 يوماً بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وأصدرت وزارة الداخلية قراراً بطردها خارج البلاد.

وقالت أبو دقة في أثناء وجودها بمنطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها: "المحاكمة التى خضعتُ لها لا تليق بحكومة ديمقراطية، إنها محاكمة للثورة الفلسطينية"، وأشارت إلى أن ذلك اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".

وقالت محاميتا أبو دقة، إلسا مارسيل وماري دافيد: "هذا تجريم لدعم فلسطين.. سنقدِّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".

وأبو دقة من بلدة عبسان الكبيرة، في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وحاصلة على الليسانس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.

واعتقلت إسرائيل أبو دقة عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن في 1970، إذ تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم حتى عودتها إلى فلسطين في 1996.

وفي 1992 أصبحت عضواً في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، المحظورة من الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضواً في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.