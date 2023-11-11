سياسة
3 دقيقة قراءة
مركز مكافحة التضليل يكشف زيف اتهامات إسرائيل لحماس بعرقلة حركة النازحين
كشف مركز مكافحة التضليل، التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، زيف ادعاءات حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حول منع حركة حماس النازحين المدنيين في غزة من الوصول إلى المناطق الآمنة.
مركز مكافحة التضليل يكشف زيف اتهامات إسرائيل لحماس بعرقلة حركة النازحين
مركز مكافحة التضليل يكشف زيف اتهامات إسرائيل لحماس بعرقلة حركة النازحين / صورة: AA
11 نوفمبر 2023

كشف مركز مكافحة التضليل، التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، زيف ادعاءات حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حول منع حركة حماس النازحين المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المناطق الآمنة.

وأشار مركز مكافحة التضليل إلى فيديو نشره حساب "إسرائيل بالعربية" أكد أن الرواية الرسمية الإسرائيلية حرّفت كلام السيدة التي كانت تتحدث مع مراسل قناة "التليفزيون العربي" في غزة.

وقال حساب مركز مكافحة التضليل عبر حسابه بمنصة "إكس": "الادعاء بأن حماس تهاجم مدنيين يحاولون الوصول إلى المنطقة الآمنة، كما نشر حساب إسرائيل الرسمي باللغة العربية على منصة إكس، هو ادعاء غير صحيح".

ويُظهر المقطع الأصلي، الذي نشره "التليفزيون العربي" على حسابه بمنصة "إكس"، كلام السيدة الغزّية حول معاناة النزوح والظروف القاسية التي يعيشها الأهالي، بينما لم تتحدث قط عن أي محاولة لحركة حماس أو أي طرف بالمقاومة لمنع المدنيين من التوجه إلى الجنوب.

وروت السيدة لمراسل "التليفزيون العربي" رحلة العبور الخطرة من شارع صلاح الدين وصولاً إلى مدخل مخيم البريج وسط قطاعغزة.

لكن حساب "إسرائيل بالعربية" أجرى تلفيقاً لمقطع الفيديو الذي تتحدث فيه السيدة، وعلّق عليه بقوله: "حرصاً على الأرواح.. غزّية تروي كيف استجابت للنداء الذي وجَّهه الجيش الإسرائيلي في المنشورات الورقية رغم أن حماس كانت تعرضت للراغبين في الوصول إلى بر الأمان".

حساب "إسرائيل بالعربية" حاول كذلك تلفيق التهمة لحماس عندما قالت السيدة "هم ضربوا بس ضربوا علينا. ضلينا ماشيين"، بينما كانت تقصد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وليس حماس.

وواصل الحساب الرسمي الإسرائيلي تحريفه كلام السيدة الفلسطينية، إذ أجرى تقطيع مَشاهد من الفيديو، ولم يعرض أجزاء أخرى من اللقاء حين تحدثت السيدة عن الظروف القاسية في مخيم الشاطئ، إذ قالت إن “الوضع هناك سيئ للغاية، والشهداء على الأرض والناس تُقصف بالطائرات في منازلها، الوضع مخيف".

ولم يُظهر حساب "إسرائيل بالعربية" أصوات القصف الإسرائيلي والانفجارات في نهاية حديث مراسل "التليفزيون العربي".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us