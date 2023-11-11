كشف مركز مكافحة التضليل، التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، زيف ادعاءات حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حول منع حركة حماس النازحين المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المناطق الآمنة.

وأشار مركز مكافحة التضليل إلى فيديو نشره حساب "إسرائيل بالعربية" أكد أن الرواية الرسمية الإسرائيلية حرّفت كلام السيدة التي كانت تتحدث مع مراسل قناة "التليفزيون العربي" في غزة.

وقال حساب مركز مكافحة التضليل عبر حسابه بمنصة "إكس": "الادعاء بأن حماس تهاجم مدنيين يحاولون الوصول إلى المنطقة الآمنة، كما نشر حساب إسرائيل الرسمي باللغة العربية على منصة إكس، هو ادعاء غير صحيح".

ويُظهر المقطع الأصلي، الذي نشره "التليفزيون العربي" على حسابه بمنصة "إكس"، كلام السيدة الغزّية حول معاناة النزوح والظروف القاسية التي يعيشها الأهالي، بينما لم تتحدث قط عن أي محاولة لحركة حماس أو أي طرف بالمقاومة لمنع المدنيين من التوجه إلى الجنوب.

وروت السيدة لمراسل "التليفزيون العربي" رحلة العبور الخطرة من شارع صلاح الدين وصولاً إلى مدخل مخيم البريج وسط قطاعغزة.

لكن حساب "إسرائيل بالعربية" أجرى تلفيقاً لمقطع الفيديو الذي تتحدث فيه السيدة، وعلّق عليه بقوله: "حرصاً على الأرواح.. غزّية تروي كيف استجابت للنداء الذي وجَّهه الجيش الإسرائيلي في المنشورات الورقية رغم أن حماس كانت تعرضت للراغبين في الوصول إلى بر الأمان".

حساب "إسرائيل بالعربية" حاول كذلك تلفيق التهمة لحماس عندما قالت السيدة "هم ضربوا بس ضربوا علينا. ضلينا ماشيين"، بينما كانت تقصد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وليس حماس.

وواصل الحساب الرسمي الإسرائيلي تحريفه كلام السيدة الفلسطينية، إذ أجرى تقطيع مَشاهد من الفيديو، ولم يعرض أجزاء أخرى من اللقاء حين تحدثت السيدة عن الظروف القاسية في مخيم الشاطئ، إذ قالت إن “الوضع هناك سيئ للغاية، والشهداء على الأرض والناس تُقصف بالطائرات في منازلها، الوضع مخيف".

ولم يُظهر حساب "إسرائيل بالعربية" أصوات القصف الإسرائيلي والانفجارات في نهاية حديث مراسل "التليفزيون العربي".