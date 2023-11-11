سياسة
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أردوغان والسيسي يبحثان عنف الهجمات الإسرائيلية على غزة
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالسعودية، السبت، أن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان تجاه المدنيين الأبرياء في غزة يجب أن تلقى العقاب في إطار القانون الدولي.
أردوغان والسيسي يبحثان عنف الهجمات الإسرائيلية على غزة
الرئيس التركي يلتقي نظيره المصري على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض السبت / صورة: AA
11 نوفمبر 2023

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تطورات الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيسين على هامش مشاركتهما في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن أردوغان والسيسي بحثا آخر التطورات المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية على غزة، التي تزداد عنفاً يوماً بعد يوم.

وحسب بيان نشرته الدائرة، فإن أردوغان أكد خلال اللقاء أن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان تجاه المدنيين الأبرياء في غزة "وجب أن تلقى العقاب في إطار القانون الدولي".

وتحدث الرئيس التركي عن الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها أنقرة من أجل إحلال السلام الدائم في فلسطين.

وشدد أردوغان على أنه مستعد للتعاون من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية إلى غزة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع بين أردوغان والسيسي تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا في مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار الخطوات المتبادلة والبناء على التقدم الملموس في سبيل تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي.

وأكد المتحدث أن الرئيسَين توافقا على ضرورة الوقف الفوري للقصف المستمر والعمليات العسكرية في قطاع غزة لتجنب تعريض المدنيين لمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح، وذلك للحيلولة دون مزيد من التردي للأوضاع الإنسانية لأهالي القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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