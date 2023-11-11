قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، السبت، إن عمليات الحزب العسكرية ضد إسرائيل "مستمرة" رغم كل الإجراءات الوقائية التي تتخذها تل أبيب.

وقال "نصر الله"، في خطاب متلفز، إن عمليات "حزب الله" العسكرية شهدت "ارتقاء على مستوى العمل الكمي، ونوعية السلاح، كاستخدام المسيّرات الهجومية ونوع الصواريخ".

وأضاف: "رغم المسيرات المسلحة للعدو، وهي سلاح جديد لم يكن في عدوان يوليو/تموز 2006، فإن العمليات مستمرة، وهي بمثابة عمل استشهادي".

وأشار إلى أن جبهة جنوب لبنان ستظل "جبهة فاعلة وضاغطة على إسرائيل".

ولفت إلى أن مقاتلي "حزب الله" يُدخلون يوميّاً "مسيّرات استطلاع إلى عمق فلسطين المحتلة، وصولاً إلى (مدينة) حيفا، وبعضها يعود والآخر لا يعود".

وفي السياق ذاته، كشف "نصر الله" أن جماعته "بدأت استخدام صواريخ بركان، التي يصل وزنها إلى نصف طن، في عملياتها".

وشدد على أن الحزب "أبلغ العدو الإسرائيلي بشكل رسمي أننا لن نتسامح مع استهداف المدنيين".

وألقى "نصر الله" خطابه، اليوم، في الذكرى السنوية لـ"يوم شهيد حزب الله".

استهداف مواقع إسرائيلية

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحزب في بيان، أن عناصره "استهدفت تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي شوميرا، وتل شعر، وقرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏وجوارها، بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

كما كشف "حزب الله" في بيان منفصل أن عناصره "استهدفت دبابة إسرائيلية وقوة مشاة صهيونية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيهما إصابات ‏مباشرة".

والخميس الماضي، قال "حزب الله" إنه هاجم موقع "المطلة" الإسرائيلي العسكري، "دعماً للشعب الفلسطيني".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلدة المطلة على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة، ومنع الدخول إليها على خلفية تعرضها لهجمات.

من جهة أخرى، استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة شبعا جنوب شرقي لبنان، وحدث "تبادل عنيف للقصف بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في القطاع الشرقي".

وجاء تزايد حدة القصف المتبادل عقب "استهداف مسلحين من لبنان موقع المطلة الإسرائيلي".

بدورها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية) بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت، اليوم، الأطراف الفاصلة بين بلدتَي الجبين ومجدلزون في القطاع الغربي جنوب لبنان، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدة عيتا الشعب.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية يوميّاً قصفاً متبادَلاً ومتقطّعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وسقط لـ"حزب الله" 70 مقاتلاً خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، وفق إحصاء رسمي للحزب اللبناني.

وتأتي الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" على وقع "حرب مدمرة" تشنها إسرائيل منذ 36 يوماً، استُشهد خلالها 11078 فلسطينيّاً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنَّاً وأصيب فيها 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.