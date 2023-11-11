سياسة
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أبوعبيدة: دمّرنا 160 آلية لإسرائيل منذ بدء التوغل البري
أعلن المتحدث باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، مساء السبت، تدمير 25 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 48 ساعة، ليرتفع عدد الآليات المدمرة منذ بدء التوغل البري الإسرائيلي لقطاع غزة إلى أكثر من 160 آلية بالقذائف والعبوات والمسيرات المفخخة.
أبوعبيدة: دمّرنا 160 آلية لإسرائيل منذ بدء التوغل البري
أبوعبيدة: دمّرنا 160 آلية لإسرائيل منذ بدء التوغل البري / Others
11 نوفمبر 2023

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية، "حماس"، أن الكتائب دمرت "25 آلية صهيونية خلال آخر 48 ساعة".

وأكد في كلمة مسجلة جديدة بثَّتها "القسّام"، مساء السبت، تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية كليّاً أو جزئيّاً منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، كما أكد أن "دبابات العدو تواجه مقاومة عنيفة تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل".

وقال: "مقاومونا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات العدو ودباباته".

وشدد أبو عبيدة على أن "المواجهة غير متكافئة، لكنها تُرعب أعتى قوة في المنطقة".

وقال إن "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد له في هذه الحرب"، لافتاً إلى أن الانتقام السهل والسريع للعدو يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية.

واختتم المتحدث باسم "القسّام" كلمته بتأكيد أن "التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر".

ونشرت "القسّام"، عقب كلمة أبو عبيدة، مقطعاً مُصوَّراً يُظهر تصدياً مباشراً من مقاتلي الكتائب للدبابات الإسرائيلية بعد توغلها في منطقتي التوام وبيت حانون، شمال قطاع غزة.

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 ضباط جدد خلال المعارك الدائرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 43 شخصاً منذ بدء العمليات البرية، أواخر أكتوبر الماضي.

ومنذ 36 يوماً، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد 11078 فلسطينيّاً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنّاً وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية، حتى ظهر أمس الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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