أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية أنه ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام فإنه لا يمكن لإسرائيل ولا أي دولة أخرى في المنطقة أن تنعم بالأمن والسلام.

وانعقدت، السبت، القمة الاستثنائية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في العاصمة السعودية الرياض، لبحث "التطورات الخطيرة" التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية.

ودعا البيان الختامي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق في استخدام إسرائيل أسلحة كيميائية.

وطالب البيان المحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل.

ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت.

وحثَّ البيان مجلس الأمن على اتخاذ قرار "حاسم وفوري" يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال، ويدين تدمير إسرائيل البنية التحتية للقطاع وفرض الحصار على المدنيين باعتباره عقاباً جماعيّاً يمثل جريمة حرب، وَفق القانون الدولي.

كما طالب البيان بكسر الحصار عن غزة وإلزام دخول قوافل المساعدات فوراً.

ودعا الدول إلى "الوقف الفوري لتصدير الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون لقتل الفلسطينيين".

واستنكر البيان ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، محذراً من أن هذه الازدواجية تقوِّض بشكل خطير مصداقية الدول التي تُحصِّن إسرائيل من القانون الدولي، وتُعرّي انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.

وأدان البيان تهجير نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك "جريمة حرب".

وفي سياق متصل، دعا البيان إلى وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ومنذ 36 يوماً، يشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت 11078 شهيداً فلسطينيّاً، بينهم 4506 أطفال ونحو 2918 سيدة، وأصابت أكثر من 26 ألفاً، كما استُشهد 183 فلسطينيّاً، فيما اعتُقل 2280 في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لمصادر رسمية.