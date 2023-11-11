سياسة
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"الازدهار معاً".. منتدى TRT World يبحث حلولاً للقضايا العالمية
ينعقد منتدى TRT World لعام 2023 في ديسمبر/كانون الأول القادم، لبحث حلول للقضايا العالمية بمشاركة خبراء وقادة سياسيين ومفكرين من جميع أنحاء العالم.
"الازدهار معاً".. منتدى TRT World يبحث حلولاً للقضايا العالمية
المدير العام لشبكة محمد زاهد صوباجي / الصورة: AA أرشيف / Photo: AA Archive
11 نوفمبر 2023

تستضيف مدينة إسطنبول منتدى TRT World يومَي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول القادم تحت شعار "الازدهار معاً: المسؤوليات والإجراءات والحلول".

وسيناقش المنتدى هذا العام التكنولوجيا والأمن الدولي والطاقة والمُناخ والاقتصاد والإعلام والإذاعة العامة والإنسانية والسياسة.

وسيبحث عدد من القادة السياسيين ورجال الأعمال والأكاديميين والصحفيين وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم، حلولاً مبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا.

وسيتضمن الحدث الذي يستمر ليومين 8 كلمات افتتاحية، و9 جلسات مفتوحة، و8 اجتماعات مائدة مستديرة مع الخبراء.

وبما أن المنتدى مخصص لمعالجة التحديات متعددة الأبعاد عبر القارات، فإن بعض الجلسات الرئيسية لهذا العام تشمل "البلقان تحت الأضواء: حل التوترات والنزاعات"، و"آفاق جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط: المصالح المتنافسة وديناميكيات القوة"، و"آسيا الوسطى"، "رقعة الشطرنج: البحث عن التعاون وسط المنافسة"، و"بناء شرق أوسط جديد: شراكات وتحالفات ناشئة من أجل الرخاء المستدام".

ويمكن تأمين المشاركة في الجلسات المفتوحة من خلال التقديم عبر الموقع الإلكتروني وروابط وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأ منتدى TRT World في إسطنبول للمرة الأولى عام 2017، وقد أثبت حضوره بشكل فعال في المؤتمرات الدولية، مما أثر في جداول الأعمال العالمية والإقليمية.

وضم المنتدى أكثر من 8500 ضيف و651 متحدثاً من عديد من البلدان على مدى 6 سنوات، وتضمن 30 خطاباً بروتوكوليّاً، و52 جلسة مفتوحة، و59 اجتماع مائدة مستديرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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