شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، على ضرورة "احتواء الصراع في قطاع غزة وتجنب التصعيد الإقليمي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، لمناقشة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حسب بيان نشره السكرتير الصحفي للبنتاغون، العميد بات رايدر، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وأوضح البيان أن أوستن أكد خلال الاتصال أهمية "حماية المدنيين وتقديم الإغاثة الإنسانية في غزة".

وشدد الوزير كذلك على ضرورة "احتواء الصراع في غزة وتجنب التصعيد الإقليمي".

ومنذ 36 يوماً، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمَّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها 11078 فلسطينيّاً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنّاً، كما أصاب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية، حتى ظهر أمس الجمعة.