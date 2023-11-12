قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، أهدافاً داخل الحدود السورية، رداً على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان المحتل كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "رداً على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة هضبة الجولان الليلة الماضية (السبت)، هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بنى تحتية إرهابية في سوريا منذ فترة قصيرة".

وبينما لم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موقع المناطق المستهدفة داخل سوريا، لم يصدر على الفور بيان من النظام السوري حول ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.

والسبت، دوت صافرات الإنذار في مناطق "بالي أد" و"أفني إيتان" و"نوب" جنوب مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجولان فقد رُصد إطلاق قذيفتين من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل".

وأضاف بيان الجيش أن القذيفتين سقطتا "في مناطق مفتوحة".

وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية بعد عملية "طوفان الأقصى"، وتحديداً مطار دمشق الذي قصفته طائرات الاحتلال في أكثر من مناسبة، فيما تتواصل الاشتباكات بين جيش الاحتلال وعناصر جماعة حزب الله على الحدود الجنوبية للبنان.

ومنذ 37 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة، استشهد خلالها أكثر من 11 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وأصيب أكثر من 27 ألف بجروح مختلفة.