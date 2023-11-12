لليوم 37 على التوالي واصل الجيش الإسرائيلي غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى، فيما اندلعت اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية شمال بيت حانون ومنطقة أبراج العودة وبيت لاهيا شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت الأحد منزلاً لعائلة النجار في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي غزة؛ ما أسفر عن 13 قتيلاً و25 جريحاً.

وقالت قناة الأقصى على تليغرام: "الطائرات الحربية قصفت منزلاً لعائلة النخالة وسط مدينة غزة، فيما سقط شهداء وجرحى في استهداف منطقة الصحابة بحي الدرج في مدينة غزة".

وقصفت الطائرات منزلًا لعائلة البرش في جباليا البلد ما أوقع إصابات، كما استهدفت الطائرات منزلاً لعائلة النخالة بجوار مسجد التابعين في شارع الصحابة وسط غزة أوقع شهداء وجرحى، وفق المنصة.

وأفادت المنصة "باستشهاد طفل و4 إصابات في قصف منزل لعائلة أبو شاب في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس".

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عشرات القذائف باتجاه شاطئ المنطقة الوسطى من القطاع وأطلقت المدفعية قنابل إنارة شرقي مدينة رفح بالتزامن مع قصف مدفعي.

استشهاد رضيعين بالشفاء

استشهد رضيعان من الخُدَّج بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة عناية مركّزة للأطفال، فيما يُثير الوضع في مستشفيات شمال القطاع المحاصَر، ولا سيّما مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قلق منظّمات دوليّة عدّة.

وقالت الجمعيّة: "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقّينا تقارير مروّعة من مستشفى الشفاء. لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. أدّى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركّزة وكذلك بالمولّد الوحيد الذي ظلّ يعمل حتى الآن.

وفي وقت مبكر الأحد أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عن قلقه من "فقدان الاتصال" مع محاوريه في مستشفى الشفاء.

وقال مدير قسم الجراحة في مستشفى الشفاء مروان أبو سعدة "اليوم قصفوا غرفة العناية المركّزة. يطلقون النار ويقصفون كل مكان حول المستشفى، لا يمكنكم الدخول أو الخروج من المستشفى. الوضع في المستشفى خطير جداً جداً".

وأضاف "الأشخاص الذين حاولوا ترك المستشفى أطلِق عليهم النار في الشارع، البعض منهم استشهد، البعض منهم جُرح. لا أحد يستطيع دخول المستشفى، ونحن لا نستطيع الخروج منه.. إطلاق النار في كل مكان".

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية "الطواقم الطبية عاجزة عن العمل والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها". أضاف "المستشفى محاصر تماماً والقصف مستمر في محيطه".

في السياق، حذر مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، الأحد، من أن نحو 650 مريضاً وجريحاً، منهم 36 طفلاً، باتت حياتهم في خطر بسبب الوضع الكارثي في مجمع الشفاء الطبي.

وقال زقوت، في مؤتمر صحفي: "نحو 650 مريضاً وجريحاً، منهم 36 طفلاً، حياتهم في خطر بسبب الوضع الكارثي في مجمع الشفاء، ونطالب مصر بإنقاذ أرواحهم".

واتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، إسرائيل بارتكاب كارثة داخل مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً مجمع الشفاء الطبي. وقالت الكيلة في بيان صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يلقي الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاءً بل طرداً تحت تهديد السلاح".

وتابعت أن "هناك كارثة تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجاتهم"، مثل مرضى غسيل الكلى والسرطان، والحوامل".

من جهته، أعلن جهاز إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.

وأضاف في بيان إنّ "الدبّابات الإسرائيلية على بعد 20 متراً من مستشفى القدس، وإطلاق النار (يجري) مباشرة على المستشفى. بين النازحين حالة هلع وخوف شديد"، مضيفاً وسم "#أنقِذوا_مستشفى_القدس".

الهلال الأحمر: الرضع يعانون من الجفاف

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ليل السبت/الأحد، أن الأطفال الرضع في مستشفى القدس شمال قطاع غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب.

وقالت الجمعية في منشور مقتضب على منصة إكس: "الأطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت الجمعية في منشور آخر: "زملاؤنا في غرفة عمليات الطوارئ في غزة يعملون على مدار الساعة رغم انقطاع التيار الكهربائي والقصف المكثف المستمر في محيط مستشفى القدس".

ومساء السبت، استشهد فلسطينيان في قصف مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المكان.

كما استشهد طبيبان وأصيب عدد من النازحين بعد قصف الطائرات الحربية مستشفى مهدي للولادة بحي النصر.

وقالت مصادر من داخل المستشفى الإندونيسي شمال غزة إن إدارة المستشفى حفرت مقبرة جماعية في ساحة بجوار المستشفى لشهداء مجهولي الهوية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 9 أشخاص بخلاف الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل لعائلة العسكري في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

ومنذ 37 يوماً، يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 28000 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.