سياسة
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للمرة الثانية.. الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني بغزة
أنزل سلاح الجو الملكي مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة. وجاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات ودولة قطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى، حسبما أفاد به الموقع الرسمي للجيش الأردني.
للمرة الثانية.. الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني بغزة
الجيش الأردني يقول إن العملية جاءت بالتعاون مع الإمارات وقطر، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى / صورة: @Petranews
12 نوفمبر 2023

أنزل سلاح الجو الملكي السبت، مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

وحسب ما أفاد به الموقع الرسمي للجيش الأردني مساء السبت: "صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، أنزلت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي اليوم السبت، مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة".

وأضاف: "جاءت عملية الإنزال بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وتابع: "تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه المستشفى من أوضاع صعبة نتيجة للقصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع".

وفي ليل 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في منشور على منصة إكس: "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًاً للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي وقتها إن "إنزال الأردن مساعدات طبية وغذائية في غزة جرى بالتنسيق الكامل معه، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية".

وأوضح قائد المستشفى الميداني العقيد ثائر الخطيب الثلاثاء، أن الشحنة الأولى شملت "إسقاط ثلاثة طرود على موقع محدد مسبقاً" يحتوي كل منها "على ما مجموعه 1000 كيلوجرام من المواد الطبية والدوائية ومستلزمات أساسية".

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء، أن بلاده ستستقبل 41 طفلاً فلسطينياً مصابين بالسرطان من قطاع غزة للعلاج في أحد المراكز المختصة في عمان.

وتأسس المستشفى الميداني في غزة عام 2009، ويتبع للجيش الأردني، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مريض يومياً.

ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزوّد مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته بشكل مجاني.

ومنذ 37 يوماً، يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية حتى ظهر الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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