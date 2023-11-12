سياسة
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بعد استشهاد شابَّين.. ارتفاع حصيلة شهداء الضفة إلى 186 منذ 7 أكتوبر
استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 186 شهيداً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين.
بعد استشهاد شابَّين.. ارتفاع حصيلة شهداء الضفة إلى 186 منذ 7 أكتوبر
جانب من الدمار الذي لحق بمخيم جنين بعد أن اقتحمته قوات الاحتلال في وقت سابق من الأسبوع الحالي / صورة: AA
12 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد فلسطينيَّين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع سلسلة اقتحامات واعتقالات طالت مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اشتباكات مسلحة ومواجهات مع فلسطينيين

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة تواصل رسمية مع إسرائيل) "أبلغتها باستشهاد الشاب منتصر محمد أمين مصطفى سيف (34 عاماً)، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال فجر اليوم (الأحد)، في بلدة برقة قضاء نابلس".

ونقلت الأناضول عن شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدن جنين وطولكرم والخليل وطوباس وبلدات حجة وبرقة والتياسير والسموع ودورا القرع وبلعين.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مختلف المحاور، معززة بآليات عسكرية وجرافات، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص صوب المواطنين.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية استشهاد الشاب أمير ماهر القيسي "عرقاوي" (19 عاماً) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال، وإصابة آخر.

وقال مراسل قناة TRT عربي إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تجريف وتدمير للبنية التحتية في المخيم والمدينة.

وقال شهود عيان إن مواجهات واشتباكات مسلحة وقعت بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في مدينة طوباس (شمال) أسفرت عن إصابة مواطنَين بالرصاص الحي نُقلا للعلاج في المستشفى.

وفي طولكرم (شمال)، اقتحم الجيش الإسرائيلي المدينة وفجّر مدخل منزل فلسطيني قبل أن يعتقله.

وفي بلدة برقة قرب نابلس (شمال) اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية البلدة وداهمت منازل فلسطينية و"عاثت فيها خراباً"، وفق مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش اعتقل 4 مواطنين، وفجر مركبة الأسير محمود حجة.

وفي بلدة حجة شرقي قلقيلية (شمال) اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام البلدة.

وفي مدينة الخليل جنوبي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي المحرر حازم الفاخوري، زوج الأسيرة الكاتبة لمى خاطر، عقب اقتحام منزله في الخليل وتكسير محتوياته، حسب شهود عيان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات كبيرة في بلدتي نعلين غربي رام الله (وسط)، حلحول قرب الخليل.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قوات الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات متكررة للمستوطنين.

ووصل عدد الشهداء في مدن ومحافظات الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 186 شهيداً وأصيب أكثر من 2500 جريح.

ووفقاً لنادي الأسير الفلسطيني فقد وصل عدد الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 2425 أسيراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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