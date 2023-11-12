وجّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ليل السبت/الأحد، نداءً إلى المجتمع الدولي طالبت فيه بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وفي منشور على منصة إكس، قالت المنظمة: "يجب حماية المستشفيات. يجب حماية الأطفال. نحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة الأممية كاثرين راسل على منصة إكس ليل السبت/الأحد: "يعاني مستشفى الشفاء في غزة من انقطاع التيار الكهربائي".

وأضافت: "نحن نشهد تقارير مثيرة للقلق العميق عن وفاة أطفال مبتسرين في الحاضنات".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت ليل السبت/الأحد في منشور مقتضب على منصة إكس، أن الأطفال الرضع في مستشفى القدس شمال قطاع غزة يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب، دون مزيد من التفاصيل.

وحسبما أفادت به قناة الأقصى على منصة تليغرام "استشهد طفلان في حضانة مجمع الشفاء الطبي بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة".

والسبت قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة إن كل مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة باستثناء مشفى المعمداني وخدماته محدودة.

ومنذ 37 يوماً، يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية حتى ظهر الجمعة.