سياسة
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منظمة العفو الدولية: ازدواجية المعايير الغربية أكبر تهديد لحقوق الإنسان
هاجمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الغربية، مؤكدة أنها تشكل أكبر تهديد لحقوق الإنسان، وطالبت بوقف إطلاق النار في غزة.
منظمة العفو الدولية: ازدواجية المعايير الغربية أكبر تهديد لحقوق الإنسان
كالامار تؤكد أن ازدواجية المعايير الغربية تشكل أكبر تهديد لحقوق الإنسان / صورة: Reuters
12 نوفمبر 2023

انتقدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار السبت، ازدواجية المعايير لدى الحكومات الأوروبية في التعامل مع الصراعات الدولية.

جاء ذلك في كلمة للأمينة العامة في منتدى باريس للسلام، المنعقد في العاصمة الفرنسية الذي بدأت فاعلياته أمس السبت وينتهي اليوم.

وقالت كالامار إن ازدواجية المعايير الغربية تشكل "التهديد الأكبر لحقوق الإنسان"، مجددة مطالبها بوقف إطلاق في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الغرب وحكوماته يطالب "بالمسارعة للدفاع عن أوكرانيا وهو حقاً ما يجب أن نفعله، لأن أوكرانيا تعرضت لاعتداء من روسيا، والناس في أوكرانيا يعانون بشكل لا يصدق. لكن في نفس الوقت يقول لنا لا تتحركوا قيد أنملة، ونحن نرى القصف المستمر والمعاناة الفظيعة لشعب غزة".

ومنذ 37 يوماً، يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11078 فلسطينياً بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية حتى ظهر الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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