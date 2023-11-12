أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان الأحد، استهدفت منطقة دوفيف الحدودية الشمالية.

وقال الجيش، في تصريح مكتوب، إن مسلحين "أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف"، ما أدى إلى سقوط 6 جرحى بينهم حالة خطيرة.

وفي حادث ثانٍ، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن قواته "هاجمت خلية كانت تخطط لإطلاق النار من منطقة مدنية في الأراضي اللبنانية".

وفي وقت سابق الأحد سقط صاروخ أُطلق من لبنان، في منطقة مفتوحة عند الحدود الإسرائيلية-اللبنانية دون معلومات عن خسائر بشرية ولا أضرار مادية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان، إن صفارات الإنذار دوت في منطقة "الجليل الغربي" عند الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وأضافت أنه "رُصد سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة". ولم تتحدث الإذاعة عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

فيما استأنفت المدفعية الإسرائيلية قصفها لبلدات حدودية جنوبي لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي على طول الحدود.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن أطراف بلدتي شيحين وأم التوت في القطاع الغربي تتعرض لقصف مدفعي مصدره مواقع عسكرية إسرائيلية في بلدة الدودية.

كما أفادت بأن "الطيران الاستطلاعي المعادي (الإسرائيلي) يحلّق منذ ساعات الفجر الأولى، وكانت المنطقة وحتى بعد منتصف الليل الفائت (ليلة السبت/الأحد)، عرضة لغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والطائرات المسيرة، والقصف المدفعي الذي استهدف أطراف البلدات الحدودية، من الناقورة إلى محيط بلدة عيتا الشعب جنوب البلاد".

ووفقاً للوكالة فإن "العدو الإسرائيلي يستهدف الآليات والسيارات المتحركة على الطرق قبالة الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل)، على الحدود مع فلسطين المحتلة"

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ولليوم 37، يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياءً سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 28 ألفاً بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.