قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إنّ إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة أمام العالم، وتستهدف مخيمات اللاجئين والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس.

وأضاف في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من السعودية حيث شارك في القمة العربية الإسلامية بالرياض أن "ما يجري في غزة منذ 36 يوماً هو قسوة لا توصف، فالمدنيون الأبرياء في غزة يفقدون أرواحهم جرّاء قصف عشوائي عنيف".

وأوضح أن "الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية من المدرجات".

وقال: "رأينا مرة أخرى كيف أن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية تصبح عاجزة وظيفياً وعمياء عندما يكون القتلى مسلمين".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "من الضروري الآن تحديث الهيكل الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، وينبغي تغيير نظام العضوية الدائمة وحق النقض في الأمم المتحدة"، وأضاف: "لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق الفيتو".

وأكد أنه "لا توجد أرضية تخدم السلام أكثر من عقد اجتماع يشارك فيه كل أطراف المنطقة، بمن فيهم أطراف الحرب".

وقال إنه "رغم تنافس حكومات دول على معانقة الإدارة الإسرائيلية من أجل مصالحها الإمبريالية، فإنّ إسرائيل باتت دولة قاتلة للرُّضَّع في نظر الشعوب".

وأوضح أن "تركيا دولة رئيسية في حل مشكلات المنطقة، وهي التي قدمت المقترحات الأكثر قابلية للتنفيذ في ما يتعلق بحل الأزمة الراهنة في غزة".

وقال: "ليس من الممكن اتخاذ مبادرات أو وضع خطط رغماً عن تركيا في هذه المنطقة، فمواقفنا وقيمنا ومبادئنا واضحة".

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى أن يتخذ إجراءات ضد المجازر في غزة، وقال إن "على العالم الإسلامي أن يكون جسداً واحداً وصوتاً واحداً".

وقال أردوغان: "ذكرت في اجتماع القمة بالرياض وفي لقاءاتي الثنائية مع نظرائي أن خطوات التطبيع ستفشل ما لم تُحَلّ القضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن لمنطقتنا أن تحقق السلام الدائم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد الرئيس التركي أنه سعى إلى "إظهار المجازر الإسرائيلية بغزة لكل العالم، وأن أكون صوت القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول"، وقال إنّ بلاده "لا توافق على الهجمات التي تستهدف المدنيين بأي شكل من الأشكال".

وأوضح: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بذلنا جهوداً مكثفة للتوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار باستخدام قنوات الدبلوماسية والحوار، وحتى الآن جرى إرسال 10 طائرات محملة بنحو 230 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مصر كي ندخلها إلى غزة".

وقال إن سفينة غادرت من تركيا مؤخراً وهي تحمل مستشفيات ميدانية وإمدادات طبية باتجاه مصر.

ومنذ 37 يوماً يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة، "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11078 فلسطينياً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً، وأصيب 27490 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية حتى ظُهر الجمعة.