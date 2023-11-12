حذر مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت، الأحد، من أن نحو 650 مريضاً وجريحاً، منهم 36 طفلاً، باتت حياتهم في خطر بسبب الوضع الكارثي في مجمع الشفاء الطبي.

وطالب زقوت، في مؤتمر صحفي، مصر بإنقاذ أرواح المرضى، مؤكداً كذلك وجود نحو 1500 نازح في مجمع الشفاء الطبي (غرب مدينة غزة)، حياتهم في خطر.

ولفت كذلك إلى تكدس القمامة والنفايات الطبية وعدم توفر المياه وانقطاع الكهرباء، ما يهدد حياة الجميع، مختتماً تصريحاته بأن "لا مكان آمناً في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه".

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

مستشفى القدس خرج عن الخدمة

في السياق نفسه، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، خروج مستشفى القدس الذي تديره في قطاع غزة عن الخدمة، إثر نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضحت الجمعية في بيان الأحد، أن الطواقم الطبية تبذل حالياً قصارى جهدها لتوفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى ولو بالطرق التقليدية، في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.

ووجهت الجمعية مناشدات متكررة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بضرورة إيصال المساعدات العاجلة إلى مستشفى القدس، في ظل الحصار المفروض عليه منذ نحو أسبوع، بالإضافة إلى قطع الاتصالات والإنترنت عنه لليوم الخامس على التوالي، إلا أن جميع المنظمات عجزت عن إمداد المستشفى بالمساعدات، حسب البيان.

وتابعت: "تُرك المستشفى يواجه مصيره وحده في ظل استمرار القصف الإسرائيلي في محيطه والاستهداف المباشر له، الأمر الذي عرّض حياة الطاقم الطبي والمرضى والمدنيين من النازحين للخطر".

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تواصل توغلها في المحافظتين (غزة وشمال غزة)، إذ عملت على فصل جنوب القطاع عن شماله، وتمنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من أماكن التوغلات وتستهدف كل من يحاول التحرك هناك.

وكشفت عن وجود عدد كبير من الجثامين الملقاة على الطريق، ولم تتمكن أي من الطواقم من انتشالها، في ظل وجود مستشفى واحد فقط بإمكانيات محدودة جداً يستقبل الحالات في غزة واثنين فقط في الشمال.

وحمّلت الجمعية المجتمع الدولي، وجميع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية والوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

الفصائل تنفي اتخاذ المدنيين دروعاً

من جهتها، نفت فصائل فلسطينية في غزة، الأحد، صحة اتهامات إسرائيل لها باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية خلال المواجهات في القطاع، معتبرة ذلك ذريعة لاستهداف المدنيين، ومحاولة لتبرئة جنودها من مجازر المستشفيات عبر "الأكاذيب والادعاءات".

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة المتابعة لائتلاف القوى الوطنية والإسلامية (مكونة من ممثلين عن الفصائل الفلسطينية)، نقله الموقع الرسمي لحركة "حماس".

ومساء السبت، أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس "تصفية قائد سرية تابعة لحماس" بدعوى أنه يحتجز نحو ألف من سكان غزة رهائن في مستشفى الرنتيسي خلال القتال.

ونفت الفصائل "جملة وتفصيلاً" كل ما ذكره قادة الاحتلال، ووصفها بـ"أكاذيب باطلة"، بما في ذلك الحديث عن اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

وشددت على أن هذه الاتهامات تهدف إلى "التعمية على الفشل الذريع الذي مُني به العدو (إسرائيل)، والتغطية على الكذب الذي ساقه، عندما صوروا المستشفيات على أنها أهداف عسكرية".

ولفتت إلى أنها طالبت "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالحضور في هذه المستشفيات المستهدفة والمهددة، لكشف الحقائق والوقوف أمام مسؤولياتها في حماية هذه المستشفيات، ومنع جيش وحكومة الاحتلال من تزييف الحقائق".

جيش الاحتلال يلقي المرضى في الشارع

بدورها اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إسرائيل بارتكاب كارثة داخل مستشفيات قطاع غزة، خصوصاً مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الكيلة في بيان، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي يلقي الجرحى والمرضى إلى الشارع للموت المحتم، و"هذا ليس إخلاءً بل طرداً تحت تهديد السلاح".

ولفتت إلى كارثة تحدث في المستشفيات، وهي المرضى الذين يموتون الآن دون الحصول على علاجهم، مثل مرضى غسيل الكلى والسرطان، والحوامل.

كما كشفت أن جميع مرضى الأورام وعددهم 3 آلاف كانوا يتعالجون في مستشفى الرنتيسي والتركي، تُركوا الآن للموت، بعد أن طردهم الاحتلال من المشافي.

وأعلنت "الكيلة" وفاة 12 مريضاً داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن، بسبب انقطاع الكهرباء والمستهلكات الطبية، بينهم طفلان من حديثي الولادة.

كما لفتت إلى خطورة "عدم استطاعة الطواقم الطبية دفن 100 شهيد بدأت جثامينهم بالتحلل في ساحة المستشفى وأن كلاباً ضالة نهشت بعضهم". وأكدت أن "الحل هو إمداد المجمع الطبي بالكهرباء والمستهلكات الطبية والأدوية والوقود، أو بإخلاء آمن للمرضى للعلاج في مصر".

وفي وقت سابق الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة "منظمة" في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة وينشر "أكاذيب" بهدف التنصل من المسؤولية.

وقال المكتب في بيان عبر تليغرام: "الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي، وينشر العديد من الطائرات المُسيّرة في أجواء المجمع، والتي تطلق النار بشكل مكثف داخل ساحات المستشفى على كل من يتحرك، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الموجودين داخله".

وتدّعي إسرائيل أن حماس تتمركز تحت البنية التحتية المدنية كالمستشفيات والمدارس، لاتخاذها دروعاً بشرية، الأمر الذي تنفيه الحركة، فيما تكشف المجازر عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في كل مرة معظمهم من الأطفال والنساء.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً ومئة قتيل، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

​​​​​​​ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمداد ات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية في 2006.