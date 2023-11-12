أعلن حزب الله اللبناني، الأحد، أنه استهدف قوة لوجستية إسرائيلية قرب ثكنة "دوفيف" بالإضافة إلى جرافة على الحدود، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف".

وأضاف أن مقاتليه ألحقوا بالقوة "إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح".‏

ولاحقاً، أعلن في بيان منفصل أن عناصره استهدفوا بالصواريخ جرافة إسرائيلية قرب هذه الثكنة، ما إلى أدى إلى "تدميرها ومقتل طاقمها".

فيما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "المقاومة استهدفت مستعمرة يفتاح الإسرائيلية قبالة بلدتَي بليدا وميس الجبل الحدوديتين جنوب لبنان".

إصابة 6 إسرائيليين

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة "عدد من المدنيين" جراء إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان، الأحد، استهدفت منطقة "دوفيف" الحدودية الشمالية.

وقال الجيش، في تصريح مكتوب، إن مسلحين "أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على منطقة دوفيف".

وأضاف: "أصيب عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار، وتهاجم قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

فيما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن 6 موظفين من شركة الكهرباء الإسرائيلية أصيبوا في القصف، أحدهم في حالة حرجة والباقي حالتهم خطيرة.

وفي حادث ثانٍ، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته "هاجمت خلية كانت تخطط لإطلاق نار من منطقة مدنية في الأراضي اللبنانية".

قصف بلدات لبنانية

يأتي ذلك، فيما استأنفت المدفعية الإسرائيلية، الأحد، قصف بلدات حدودية جنوبي لبنان، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي على طول الحدود.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن أطراف بلدتي شيحين وأم التوت في القطاع الغربي تتعرض لقصف مدفعي مصدره مواقع عسكرية إسرائيلية في بلدة الدودية.

كما أفادت بأن "الطيران الاستطلاعي المعادي (الإسرائيلي) يحلق منذ ساعات الفجر الأولى، وكانت المنطقة وحتى بعد منتصف الليل الفائت (ليلة السبت/الأحد)، عرضة لغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والطائرات المُسيّرة، والقصف المدفعي الذي استهدف أطراف البلدات الحدودية، من الناقورة وحتى محيط بلدة عيتا الشعب جنوب البلاد".

ووفقاً للوكالة فإن "العدو الإسرائيلي يستهدف الآليات والسيارات المتحركة على الطرق قبالة الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل)، على الحدود مع فلسطين المحتلة"

مقتل عنصر من حزب الله

من جانبه، أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية، ما رفع حصيلة قتلاه إلى 72، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى الحزب، في بيان، "المقاتل حسين علي حرب "مختار الثقفي" من بلدة سحمر في البقاع شرق لبنان، والذي ارتقى على طريق القدس" حسب تعبير البيان.

وبمقتل حرب ترتفع حصيلة قتلى حزب الله إلى 72، وفقاً لبيانات سابقة صادرة عن الحزب.

إصابة عنصر من قوة اليونيفيل

في غضون ذلك، أصيب عنصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان برصاصة فجر الأحد، وفق ما أعلن متحدّث باسمها، من دون أن يوضح ملابسات الحادثة وظروفها.

ولم يذكر بيان اليونيفيل ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن تبادل إطلاق النار المستمر منذ أكثر من شهر بين حزب الله وإسرائيل عند الحدود الجنوبية، وما إذا كانت عن طريق الخطأ.

وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان: "بعيد منتصف الليل، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من القوزح بأنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب"، مضيفاً "أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر".

قصف متبادل

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ويأتي ذلك على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 37 يوماً على قطاع غزة، "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 28000 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.