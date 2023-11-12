سياسة
3 دقيقة قراءة
بولاط: صادراتنا للدول الإسلامية ارتفعت إلى 26% ونهدف إلى 35% خلال 5 أعوام
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط ارتفاع حصة الدول الإسلامية من الصادرات التركية إلى 26% من 11% عام 2002، مؤكداً: "نستهدف رفعها إلى 35% خلال 5 أعوام".
بولاط: صادراتنا للدول الإسلامية ارتفعت إلى 26% ونهدف إلى 35% خلال 5 أعوام
بولاط خلال كلمته بالمنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي، في إسطنبول / صورة: AA
12 نوفمبر 2023

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، ارتفاع حصة الدول الإسلامية من الصادرات التركية إلى 26% من 11% عام 2002.

وقال بولاط، خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي، المقام بإسطنبول، إن تركيا تهدف إلى رفع هذا المعدل إلى 35% بعد 5 أعوام.

وأكد أنه بمساعدة التطورات الإيجابية في الاقتصاد التركي، ينصب التركيز الرئيسي للوزارة على إبقاء السوق التركية مفتوحة، ودعم الشركات من أجل بيئة أعمال واستثمار أفضل.

وتابع: "سنواصل العمل دون تباطؤ، لتوسيع وتنويع حجم الصادرات، وجعل تركيا مركز جذب للاستثمارات، من خلال تعزيز الدبلوماسية التجارية".

وأشار كذلك إلى أنه يدرك "الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منطقة الخليج، أحد أهم الشركاء التجاريين لتركيا، والتي نجحت في تحقيق إنجازات في مختلف المجالات مؤخراً".

وأوضح وزير التجارة التركي أن منطقة الخليج تتمتع بأهمية جيوسياسية كبيرة، وتقع على مفترق طرق التجارة البحرية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وقال إن الصادرات التركية إلى الدول العربية زادت 15% في 2022، مقارنة بالعام السابق له، وبلغت 46 مليار دولار، وفي المقابل زادت الواردات 31% ووصلت إلى 36 مليار دولار.

وبيّن أيضاً أن حجم التجارة الثنائية مع دول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ من 2.1 مليار دولار عام 2002، إلى 22.7 مليار دولار في عام 2022.

تركيا تاسع أكبر مورد للخليج

وأشار إلى أنه "بهذه الأرقام أصبحت تركيا تاسع أكبر مورد لدول مجلس التعاون الخليجي في 2022"، معتبراً في الوقت ذاته أن "هذه الأرقام لا تعكس الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين".

وأعرب عن استعداد تركيا لـ"بذل كل جهد ممكن لضمان زيادة متوازنة في حجم التجارة الثنائية وتحقيق علاقة تجارية مستدامة".

وأما عن العلاقات مع دول منظمة التعاون الإسلامي، قال بولاط إن "حجم الصادرات التركية ارتفعت من 4.7 مليار دولار في 2002 إلى 65 مليار دولار في 2022".

وأكد أن "تركيا وضعت استراتيجية جديدة وطموحة لزيادة حجم التجارة بما يتماشى مع تكثيف العلاقات الثنائية مع العالم الإسلامي بما في ذلك دول الخليج".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us