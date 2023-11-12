ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزيداً من الشكوك حول مستقبل قطاع غزة، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية، بشكلها الحالي، ينبغي أن لا تتولى مسؤولية القطاع الساحلي.

وفي حين تعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس، فإنها لم تحدد من يتعين عليه حكم القطاع بعد انتهاء الصراع مكتفية بالقول إن إسرائيل ستحافظ على الأمن العام.

وقالت واشنطن إن إسرائيل لا يمكنها احتلال القطاع بعد الحرب، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي إنه يجب إعادة توحيد إدارة غزة مع الضفة الغربية المجاورة التي تدير السلطة الفلسطينية أجزاء منها.

فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، أن السلطة الفلسطينية يمكن أن تلعب دوراً مستقبلياً في حكم قطاع غزة.

وندد عباس بالعنف ضد المدنيين "من الجانبين" لكنه لم يصدر إدانة قاطعة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

لكن نتنياهو أشار في وقت متأخر، أمس السبت، إلى أنه لا يريد إطلاق العنان لحكام السلطة الفلسطينية الحاليين في غزة.

وخلال مؤتمر صحفي، أبدى نتنياهو شكواه طويلة الأمد بشأن المناهج الدراسية في مدارس السلطة الفلسطينية، التي يقول إنها تغذي الكراهية لإسرائيل، وسياستها المتمثلة في دفع الرواتب لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

وقال: "لن تكون سلطة مدنية تعلّم أبناءها القضاء على دولة إسرائيل، ولا يمكن أن تكون سلطة تدفع رواتب عائلات القتلة".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون سلطة يرأسها شخص لم يدن المذبحة (في السابع من أكتوبر/تشرين الأول) بعد مرور أكثر من 30 يوماً".

نتنياهو يغير تصريحاته

غير أن تصريحات نتنياهو في الأيام الأخيرة تشير إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قال: "أما الحديث عن اليوم التالي، فلن يأتي إلا بعد القضاء على حماس ونزع سلاح غزة".

وأضاف: "ومن أجل ضمان عدم وجود مثل هذا التهديد، سيواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته الأمنية على قطاع غزة، طالما كان ذلك ضرورياً لمنع الإرهاب منه"، وفق تعبيره.

وتابع نتنياهو: "لقد أثبتت مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول مرة واحدة وإلى الأبد، أنه حيثما لا توجد سيطرة أمنية إسرائيلية فإن "الإرهاب" سيعود ويترسخ، ولذلك لن أوافق على التنازل عن السيطرة الأمنية تحت أي ظرف من الظروف".

وذهب إلى أبعد من ذلك، بإعلانه للمرة الأولى منذ بدء الحرب، رفضه عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، متحدثاً عن شيء مختلف لم يحدده.

لن يكون في غزة سلطة تدفع للإرهابيين

وأكد نتنياهو أنه "لا يمكن أن تكون لدينا (في غزة) سلطة تدفع لعائلات الإرهابيين، ولا يمكن أن تكون سلطة لم يُدن الشخص الذي يرأسها مذبحة 7 أكتوبر/تشرين الأول"، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتهمه نتنياهو بدفع الرواتب لأهالي الأسرى والشهداء.

وأضاف نتنياهو: "يجب أن يكون (في غزة) شيء مختلف" دون توضيح.

والجمعة، رفض نتنياهو في بيان، تسليم غزة إلى قوات دولية بعد الحرب، وقال: "ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي هي المسيطرة على قطاع غزة، ولن نسلمه للقوات الدولية".

وعلى الفور رحب وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، اليميني المتطرف المؤيد لإعادة احتلال غزة بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات نتنياهو.

وكتب سموتريتش في تغريدة عبر منصة إكس: "أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على التصريحات الواضحة، في أعقاب قرار مجلس "الكابينت"، في المناقشة التي طالبت بها بعد تجميد الأموال للسلطة" الفلسطينية.

وأضاف: "السلطة الفلسطينية هيئة تدعم الإرهاب وتشجعه، ولن نتخلى مرة أخرى عن أمن مواطنينا في أيدي أعدائنا، ومن الجيد أن الكلمات تقال بصوت واضح من قبل رئيس وزراء إسرائيل"، وفق تعبيراته.

غالانت أيضاً

ولكن التصريحات لم تقتصر على نتنياهو، إذ إن وزير الدفاع يوآف غالانت قال في مؤتمر مع نتيناهو: "لن يكون تهديد أمني لدولة إسرائيل من غزة، وستكون لدينا حرية العمل الكاملة فيما يتعلق بالأمن".

وتشي تصريحات غالانت بأن إسرائيل تريد معاملة قطاع غزة بنفس معاملتها للضفة الغربية، إذ تدخل إلى المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، وتعتقل الفلسطينيين أو تشتبك معهم.

وتتناغم هذه التصريحات مع رفع عناصر من الجيش الإسرائيلي أعلاماً إسرائيلية في شمالي قطاع غزة، مع تقدم الدبابات والآليات العسكرية هناك.

وتتناقض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، مع تلك التي صدرت في الأسابيع الأخيرة عن مسؤولين أمريكيين كبار، بأن الهدف من الحرب ليس إعادة احتلال غزة.

ففي لقاء مع الصحفيين عبر الهاتف، الخميس، قال المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، بشأن اليوم الذي يلي الحرب: "نحن نعتقد أنه يجب أن يكون دور فلسطيني أساسي في تقرير مستقبل الضفة الغربية وغزة".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون حصار على غزة، ولا يمكن أن يكون فصل لغزة كمسألة سياسية عن مستقبل الضفة الغربية، وأن حل الدولتين هو السبيل الأكيد لتلبية الاحتياجات الحقيقية، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع ساترفيلد: "إن الآليات التي ستوصلكم إلى هناك، والمواقف التي ستكون ضرورية على الأرض من قِبل السلطة الفلسطينية، كلها تعتمد على كيفية تطور الظروف، لكننا واضحون جداً بشأن ما يجب أن يكون عليه إطار العمل".

وفي اليوم ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي في طوكيو: "تعتقد الولايات المتحدة أن العناصر الأساسية يجب أن تتضمن عدم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة".

وأضاف بلينكن: "لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع، ولا توجد محاولة لحصار غزة، ويجب علينا أيضاً أن نضمن عدم صدور أي تهديدات إرهابية من الضفة الغربية"، وفق تعبيره.

وسبق لبلينكن أن أشار إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تنوي إعادة احتلال غزة.

قطاع غزة مسؤولية منظمة التحرير فقط

بدوره، قال المتحدث بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، الأحد: "إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وهو من مسؤولية منظمة التحرير، وإن المحاولات الإسرائيلية لفصله عن الضفة ستبوء بالفشل".

وأضاف أبوردينة "لن يجري السماح بذلك مهما كانت الضغوط والتهديدات المستمرة، وإن تكريس الاحتلال في الضفة وغزة والقدس الشرقية، لن يحقق الأمن لأحد".

وفي صيف عام 2005، انسحبت إسرائيل أحادياً من داخل قطاع غزة، من خلال تفكيك مستوطناتها وإخلاء مستوطنيها، وانسحاب الجيش.

ولكن إسرائيل أبقت على حصارها على قطاع غزة، مع تحكمها بالمواد التي تدخل إليه وتخرج منه، ما أدى إلى استمرار الصراع.

ومنذ 37 يوماً، يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 28000 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.