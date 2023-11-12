سياسة
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لتعذُّر الوصول إليهم.. مشافي غزة تعلن عدم قدرتها على إحصاء الشهداء والجرحى
قال مدير عام مستشفيات غزة، محمد زقوت، إنهم يواجهون مصاعب في إحصاء أعداد الشهداء والجرحى في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي يستهدف المستشفيات على وجه الخصوص.
لتعذُّر الوصول إليهم.. مشافي غزة تعلن عدم قدرتها على إحصاء الشهداء والجرحى
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي يستهدف محيط أحد المستشفيات في غزة / صورة: AA
12 نوفمبر 2023

أعلن مدير عام مستشفيات غزة محمد زقوت، الأحد، "صعوبة إحصاء عدد الشهداء والجرحى في القطاع بسبب تعذر الوصول إليهم"، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وقال زقوت للأناضول: "بتنا غير قادرين على إحصاء عدد الشهداء والجرحى لتعذر الوصول إليهم".

وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل كثيف محيط المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع ومستشفى مهدي للولادة بحي النصر غرب مدينة غزة".

وأضاف: "جرى الإخلاء القسري لمستشفيي النصر والرنتيسي في حي النصر غرب مدينة غزة، والمرضى الآن في الشوارع دون رعاية طبية".

وأشار زقوت إلى "فقدان الاتصال بالكوادر الطبية في المستشفيين"، موضحاً أن "الوضع كارثي في مجمع الشفاء ولا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه بأي شكل".

وتابع: "سيارات الإسعاف لا تستطيع الخروج من المستشفى أو الدخول إليه لإحضار الجرحى أو الشهداء من المناطق المستهدفة في محيط المستشفى".

وقال زقوت: "جرى تقديم طلبات إلى الجانب الإسرائيلي لدفن الجثامين، لكن يجري استهداف كل من يتحرك في ساحات مستشفى الشفاء".

وأوضح أن "مرضى الكلى والسرطان والقلب في مستشفى الشفاء لا يجدون مكاناً يتجهون إليه ولا ممراً آمناً".

وطالب مدير عام مستشفيات غزة مصر بـ"تحريك سيارات الإسعاف إلى مستشفى الشفاء وإنقاذ الجرحى والمواليد وأطفال الحضانات لأن الوقت ينفد لإنقاذ حياتهم".

وجدد مطالبته بإدخال الوقود إلى المستشفى.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع، لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

وبخصوص الوضع في مستشفى العودة بتل الزعتر (شمال)، قال مدير المستشفى أحمد مهنا، إن "المولدات الكهربائية متوقفة في المستشفى منذ أيام نتيجة نقص الوقود".

وأوضح للأناضول أن "جميع مستشفيات الولادة بمدينة غزة متوقفة، إذ استقبل مستشفى العودة اليوم ( الأحد) 16 حالة ولادة قيصرية، ولا يزال العمل جارياً".

ومنذ 37 يوماً، يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 28000 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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