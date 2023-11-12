طالب الأردن، الأحد، بموقف دولي "مباشر" تجاه "جرائم الحرب الإسرائيلية"، معتبراً أن عدم اتخاذه "يمثل غطاء للعدوان".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال الصفدي إن عدم اتخاذ موقف دولي مباشر يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونياً وسياسياً عليها، يمثل غطاءً للعدوان يعري حقيقة الانتقائية في تطبيق القانون الدولي.

كما اعتبر أن ذلك يحتم تفسير مقاربة المواقف الدولية إزاء العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من زاوية الهوية والجنسية.

وشدد الوزير الأردني على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مباشراً إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية مبنياً على المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية نفسها التي بنى عليها الاتحاد محاججته لحشد الدعم الدولي لموقفه إزاء الأزمة الأوكرانية.

إسرائيل تجاوزت كل الخطوط بالإبادة الجماعية

ولفت إلى أن إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا ارتكبتها، ولا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا تجاوزتها، ولا نصاً قانونياً إلا خرقته في عدوانها الهمجي الذي وصل إلى حد الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.

واستدرك: "ورغم ذلك لا مجلس الأمن ولا الاتحاد الأوروبي طالب بوقف النار في موقف يمثل الحد الأدنى الذي تفرضه المسؤوليات القانونية والأخلاقية".

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن "هذا الفشل الدولي في تحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية يرسل رسالة واحدة هي أن هوية الضحية وهوية الجلاد هما المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وأن إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المساءلة".

وحذر من أن "تداعيات هذا الفشل ستحاصر منظومة العمل الدولية لفترة طويلة".

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً ومئة قتيل، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.