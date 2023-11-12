سياسة
3 دقيقة قراءة
الأردن يطالب بموقف دولي ضد "جرائم الحرب" الإسرائيلية
طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، باتخاذ موقف دولي مباشر تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية، وإلا سيكون وفّر للعدوان "غطاءً".
الأردن يطالب بموقف دولي ضد "جرائم الحرب" الإسرائيلية
وزير خارجية الأردن يطالب بموقف دولي مباشر تجاه جرائم الحرب الإسرائيلية / صورة: Reuters
12 نوفمبر 2023

طالب الأردن، الأحد، بموقف دولي "مباشر" تجاه "جرائم الحرب الإسرائيلية"، معتبراً أن عدم اتخاذه "يمثل غطاء للعدوان".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وقال الصفدي إن عدم اتخاذ موقف دولي مباشر يطالب بوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ويؤسس لمحاسبة مسؤوليها قانونياً وسياسياً عليها، يمثل غطاءً للعدوان يعري حقيقة الانتقائية في تطبيق القانون الدولي.

كما اعتبر أن ذلك يحتم تفسير مقاربة المواقف الدولية إزاء العدوان الوحشي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من زاوية الهوية والجنسية.

وشدد الوزير الأردني على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً مباشراً إزاء جرائم الحرب الإسرائيلية مبنياً على المبادئ القانونية ومنظومة القيم الإنسانية نفسها التي بنى عليها الاتحاد محاججته لحشد الدعم الدولي لموقفه إزاء الأزمة الأوكرانية.

إسرائيل تجاوزت كل الخطوط بالإبادة الجماعية

ولفت إلى أن إسرائيل لم تترك جريمة حرب إلا ارتكبتها، ولا خطوط حمراء إنسانية وأخلاقية إلا تجاوزتها، ولا نصاً قانونياً إلا خرقته في عدوانها الهمجي الذي وصل إلى حد الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة.

واستدرك: "ورغم ذلك لا مجلس الأمن ولا الاتحاد الأوروبي طالب بوقف النار في موقف يمثل الحد الأدنى الذي تفرضه المسؤوليات القانونية والأخلاقية".

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن "هذا الفشل الدولي في تحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية يرسل رسالة واحدة هي أن هوية الضحية وهوية الجلاد هما المعيار الذي يطبق وفقه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، وأن إسرائيل فوق القانون الدولي وفوق المساءلة".

وحذر من أن "تداعيات هذا الفشل ستحاصر منظومة العمل الدولية لفترة طويلة".

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً ومئة قتيل، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us