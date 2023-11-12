أعلنت الشرطة الكندية تعرُّض مدرسة يهودية في مونتريال لإطلاق نار في وقت مبكر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي.

وهذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها مدرسة يهودية لإطلاق نار في المدينة خلال أقل من أسبوع، وسط تصاعد للتوتر بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم يصب أحد بأذى لكن واجهة مدرسة يشيفا جيدولا في مونتريال تعرضت لأضرار.

وذكرت شبكة سي بي سي الكندية أنه جرى العثور على آثار وفوارغ الرصاص بعد أن سمع السكان إطلاق نار في وقت مبكر اليوم الأحد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن مدرستين أخريين في مونتريال أبلغتا عن ثقوب ناجمة عن إطلاق رصاص على بوابتيهما الأماميتين صباح الخميس.

ولم يتضح ما إذا كانت توجد صلة بين الحوادث الثلاثة التي حدثت في المدارس اليهودية في الطرف الغربي من مونتريال.