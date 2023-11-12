سياسة
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الحرب على غزة.. ثالث مدرسة يهودية في كندا تتعرض لإطلاق نار خلال أسبوع
تعرضت مدرسة يهودية في مونتريال لإطلاق نار، الأحد، حسب الشرطة الكندية، لتكون هذه المرة الثالثة التي يحدث فيها إطلاق نار في المدينة خلال أسبوع، وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
الحرب على غزة.. ثالث مدرسة يهودية في كندا تتعرض لإطلاق نار خلال أسبوع
الشرطة تتمركز أمام مدرسة تلمود توراة بعد تعرض مدرستين يهوديتين في مونتريال لإطلاق نار 9 نوفمبر/تشرين الثاني / صورة: AFP
12 نوفمبر 2023

أعلنت الشرطة الكندية تعرُّض مدرسة يهودية في مونتريال لإطلاق نار في وقت مبكر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي.

وهذه المرة الثالثة التي تتعرض فيها مدرسة يهودية لإطلاق نار في المدينة خلال أقل من أسبوع، وسط تصاعد للتوتر بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم يصب أحد بأذى لكن واجهة مدرسة يشيفا جيدولا في مونتريال تعرضت لأضرار.

وذكرت شبكة سي بي سي الكندية أنه جرى العثور على آثار وفوارغ الرصاص بعد أن سمع السكان إطلاق نار في وقت مبكر اليوم الأحد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن مدرستين أخريين في مونتريال أبلغتا عن ثقوب ناجمة عن إطلاق رصاص على بوابتيهما الأماميتين صباح الخميس.

ولم يتضح ما إذا كانت توجد صلة بين الحوادث الثلاثة التي حدثت في المدارس اليهودية في الطرف الغربي من مونتريال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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