سياسة
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نزوح أكثر من ربع مليون.. إخلاء 64 مستوطنة إسرائيلية منذ بداية الحرب
قال مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جرى إخلاء 64 بلدة في شمال وجنوب إسرائيل، إذ نزح أكثر من ربع مليون من منازلهم بالتزامن مع تصاعد وتيرة الحرب.
نزوح أكثر من ربع مليون.. إخلاء 64 مستوطنة إسرائيلية منذ بداية الحرب
جنود إسرائيليون يحتمون في أثناء إنذار بهجوم صاروخي بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة / صورة: AFP
12 نوفمبر 2023

أفاد مركز دراسات إسرائيلي، الأحد، بأن أكثر من ربع مليون إسرائيلي نزحوا من منازلهم في جنوبي وشمالي البلاد، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مركز دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، على موقعه الإلكتروني، إنه "منذ بداية الحرب جرى إخلاء 64 بلدة إسرائيلية في شمالي وجنوبي البلاد".

ويقيم النازحون الإسرائيليون في فنادق أو بيوت ضيافة على نفقة الحكومة الإسرائيلية لحين انتهاء الحرب، حسب المصدر نفسه.

وذكر المركز أنه "جرى إطلاق أكثر من 9500 صاروخ على إسرائيل منذ بداية الحرب".

وزادت وتيرة التصعيد لحرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 37 يوماً، خلّفت أكثر من 11 ألفاً ومئة شهيد، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، وأكثر من 28 ألف جريح، بينما قتلت حركة حماس 1200 إسرائيلي وفقاً لمصادر رسمية من الجانبين.

كما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وأشار مركز الدراسات إلى أن 7262 إسرائيلياً أصيبوا منذ بداية الحرب.

وأوضح مركز دراسات الأمن القومي، أن صافرات الإنذار دوّت منذ بداية الحرب في 654 مدينة وبلدة إسرائيلية في عموم إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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