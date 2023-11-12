حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من "خطر يهدد صحة آلاف الحوامل وحديثي الولادة في قطاع غزة" جراء ندرة الغذاء والماء والأدوية والرعاية التوليدية والوقود.

وكتب المكتب الأممي، في تدوينة عبر منصة إكس، الأحد: "وسط الأعمال العدائية المستمرة، هناك حوالي 50 ألف حامل في غزة، فيما تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم.

وأوضح أنه من المتوقع أن تلد حوالي 5 آلاف و500 حامل خلال الأسابيع المقبلة، مشدداً على أن "عدم إمكانية الحصول على الغذاء والماء والأدوية والرعاية التوليدية والوقود يهدد صحتهن وصحة أطفالهن حديثي الولادة".

مطالب أممية بتحرك دولي عاجل

في سياق متصل، دعا المديرون الإقليميون لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، الأحد، إلى "تحرك دولي عاجل" لإنهاء الهجمات الإسرائيلية ضد المستشفيات في قطاع غزة.

وصدرت الدعوة عبر بيان مشترك من ليلى بكر من صندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية، وأديل خضر من "يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأحمد المنظري من منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

وشدد المسؤولون الأمميون على أن "العالم لا يمكن أن يقف صامتاً بينما تتحول المستشفيات في غزة، التي ينبغي أن تكون ملاذاً آمناً إلى مشاهد الموت والدمار واليأس".

ودعا إلى تحرك دولي حاسم الآن لضمان وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة، معلقاً "يجب أن ينتهي العنف الآن".

كما دعا المسؤولون الأمميون إلى وصول آمن ودون عوائق ومستدام للوقود والإمدادات الطبية لتوفير الخدمات المنقذة للحياة بغزة.

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً ومئة قتيل، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.