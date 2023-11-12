يشهد قطاع غزة اضطرابات ودماراً لم يسبق لهما مثيل جراء الهجوم الذي تشنه إسرائيل براً وبحراً وجواً على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ودمرت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضراراً بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى، وفق ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن بيانات من وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

وإجمالاً، قال المكتب إن 45% على الأقل من الوحدات السكنية في غزة قد تعرضت لأضرار أو دُمرت.

المستشفيات والمدارس

فيما قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صدر الجمعة إن 279 منشأة تعليمية تضررت، أي أكثر من 51% من إجمالي عدد المنشآت التعليمية، مع عدم تمكن أي من طلاب غزة البالغ عددهم 625 ألفاً من الاستفادة من الخدمات التعليمية.

وأضاف المكتب أن أكثر من نصف مستشفيات غزة ونحو ثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية أصبحت خارج الخدمة وأن 53 سيارة إسعاف تعرضت لأضرار.

المياه والصرف الصحي

أما قطاع المياه، فقال المكتب إن استهلاكها انخفض 90% منذ بدء الحرب، إذ يعمل خطان فقط من خطوط أنابيب المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل، ولكن يوجد تسريب بنسبة 50% في خط الأنابيب الرئيسي بين رفح، على الحدود المصرية، ومدينة خان يونس الجنوبية، إذ فر عديد من اللاجئين من الشمال. وأشار المكتب إلى أن معظم مضخات الصرف الصحي في غزة، وعددها 65 مضخة، أصبحت خارج الخدمة.

الأمن الغذائي

كما ذكر المكتب أن إمدادات القمح في غزة تكفي لمدة 12 يوماً، مشيراً إلى أن المطحنة الوحيدة العاملة في القطاع لا تستطيع تحويل القمح إلى طحين (دقيق) بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال إنه لم يعد هناك مخزون من الزيت النباتي والبقول والسكر والأرز.

المساعدات الإنسانية

إنسانياً، كان يدخل قطاع غزة في المتوسط ​​500 شاحنة محملة بالأغذية والسلع يومياً قبل اندلاع الحرب. وتوقفت جميع الواردات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول ولم تُستأنف إلا في 21 من الشهر ذاته، إذ عبرت 861 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول حتى يوم الجمعة الماضي.

الأثر الاقتصادي

على الصعيد الاقتصادي، قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير مشترك يوم الأحد الماضي إن نحو 390 ألفاً فقدوا وظائفهم منذ بداية الحرب.

وكان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غزة يئن بالفعل قبل الحرب، وتشير التقديرات إلى أن معدل الفقر وصل إلى 61% في عام 2020.

وفي تقدير أولي، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر بين 20% و45% على حسب المدة التي ستستغرقها الحرب. كما توقعت الوكالات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بين أربعة و12% في العام الجاري بسبب الحرب.

النازحون يرون الموت

واتجه فلسطينيون اليوم الأحد، سيراً على الأقدام وعلى عربات تجرها خيول ومتشبثين بجوانب شاحنات مكدسة، إلى جنوب قطاع غزة فراراً من الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال القطاع وتحدثوا عن مخاوفهم ويأسهم وشعورهم بمرارة التخلي عنهم.

قال أحد النازحين، أحمد الكحلوت: "لا يوجد مكان آمن في غزة. أصيب ابني ولم أجد مستشفى واحداً أستطيع نقله إليه حتى يخيط جرحه. لا يوجد ماء، ولا يوجد حتى ماء مالح يمكننا غسل أيدينا به".

وكان قد أُجبر على مغادرة منزله بحثاً عن الاحتياجات الأساسية لأسرته ليجد "الجثث تملأ شوارع غزة"، حسب ما روى لرويترز.

وقال: "الله وحده يعلم ما إذا كان سيجري حل هذه المشكلة. لقد خذلنا العالم كله. خذلنا العالم التقدمي الذي يتباهى بحقوق الإنسان".

وقالت مريم البورنو، بينما كانت في طريقها إلى الجنوب، إن الموت والتشرد والجوع أجبرها وأطفالها على مغادرة المنزل "للنجاة بحياتنا".

وأضافت: "رأينا الموت بأعيننا. وطوال ذلك الوقت كنا خائفين".

ووقف أناس في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيت لاهيا، حيث لجؤوا، ينظرون إلى حفرة خلّفها انفجار.

وقال أحد الرجال: "لا نجد الأمان حتى في ملاذات الأونروا. أبحث فقط عن مكان آمن، لا أكثر، لإنقاذ نفسي وأطفالي".

غير أن إسماعيل النجار، الذي تعرض المجمع السكني لأسرته في خان يونس بجنوب القطاع لقصف جوي، كان أقل تفاؤلاً.

وقال النجار: "كنت قادماً مع حصاني، أوقفت الحصان، وجاءت الطائرة وأطلقت شيئاً ما، كان القصف في كل مكان".

ومنذ 37 يوماً، يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسناً وأصيب 28000 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.