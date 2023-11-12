نفى مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية، الأحد، صحة ما تداولته حسابات دعائية إسرائيلية بـ"اقتحام عناصر حماس مستشفى الشفاء في غزة وسرقة أدويته".

وأشار المركز في بيان عبر حسابه بموقع إكس إلى أن فيديو مزعوماً تناول مقطعاً لسيدة تسعى بشكل فاضح لإظهار سماعة الطبيب في يدها والشعار (الصحي) خلفها، وتدعي سرقة حماس لوقود وأدوية من المستشفى، ما أثار الشكوك حول صحة الرواية.

وأكد البيان أن المركز تواصل مع مؤسسات صحية في المنطقة، إذ "أكدت مصادر متطابقة من مؤسسات صحية ومراسلين صحفيين بأن السيدة التي ظهرت في الفيديو ليست من كوادر العاملين في مستشفى الشفاء".

ونقل المركز توضيحات عديد من الأطباء والممرضين العاملين في مستشفى الشفاء بأنهم "لم يروا هذه السيدة من قبل".

"كما لوحظ في لكنة السيدة لغة عربية غير سوية، إذ إنها كانت تجد صعوبة في نطق حرفي العين والحاء"، حسب المركز.

خبير إعلام رقمي يؤكد زيف "فيديو الممرضة"

بدوره، أكد مارك أوين جونس، خبير الإعلام الرقمي والتضليل الإعلامي، زيف الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة تدعي أنها تتكلم من مستشفى الشفاء بقطاع غزة أمس السبت، وزعمت فيه أن حركة حماس "سرقت وقوداً وأدوية من المستشفى".

وأوضح جونس، الأستاذ بجامعة حمد بن خليفة بقطر، أنه جرى التأكد من الأصوات في الفيديو "تأثيرات صوتية مركبة".

وفي وقت سابق نشر حساب باسم "Open Source Intel" على منصة إكس، فيديو لفتاة ترتدي لباس التمريض وتدعي أنها تعمل بمستشفى الشفاء بقطاع غزة، وزعمت باللغة الإنجليزية وهي "تبكي وخائفة" أن "حماس سرقت الوقود ومواد متل المورفين من المستشفى".

وشوهد الفيديو من حساب "Open Source Intel" وحده أكثر من 13 مليون مرة قبل أن يُحذف. وفي الفترة التي جرى فيها تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر الحساب قربه من الجيش الإسرائيلي، وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 16:00 بتوقيت تركيا (ت.غ 3) حذف الحساب الفيديو.

وذكر منشور لاحق في حساب "Open Source Intel" أن الفيديو لا يمكن التأكد من صحة مصدره.

وأكد جونس أنّ الفيديو مزيف بشكل واضح ويبرز ذلك في اللكنة والإنارة بالغرفة، رغم ادعاء الفتاة بأن عناصر حماس "سرقوا كل الوقود من المستشفى" وأصوات الانفجارات المركبة على الفيديو.

وبيّن كذلك أنّ كشف الفتاة وجهها جانب آخر لتلفيق الفيديو، مدللاً: "إذا كانت تخاف من حماس وتهمس بذلك، لماذا تكشف أثناء التصوير عن وجهها الذي سيراه العالم بأسره وقبل ذلك ستراه حماس؟".

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه، وسائر مستشفيات قطاع غزة لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم "وجود مقرات للمسلحين الفلسطينيين"، وهو ما نفته حكومة غزة مراراً.

وفي وقت سابق الأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة "منظمة" في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة وينشر "أكاذيب" بهدف التنصل من المسؤولية.

وقال المكتب في بيان عبر تليغرام: "الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي، وينشر العديد من الطائرات المُسيّرة في أجواء المجمع، والتي تطلق النار بشكل مكثف داخل ساحات المستشفى على كل من يتحرك، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الموجودين داخله".

ولليوم الـ37، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفاً ومئة شهيد، بينهم ما يزيد على 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.