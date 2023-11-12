شهدت عواصم ومدن عدد من دول العالم مظاهرات حاشدة مندّدة بالحرب على قطاع غزة ودعماً لفلسطين، إذ غصّت شوارع المدن بآلاف المتظاهرين الذين حملوا لافتات تدين الحرب الإسرائيلية على غزة.

وردَّد المتظاهرون هتافات مؤيدة لفلسطين وترفض الحرب، ورفعوا لافتات "فلسطين حرة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، "أوقفوا إطلاق النار"، "أنقذوا الأرواح"، ونددوا بـ"الممارسات الدموية للاحتلال الإسرائيلي".

وشهدت ولايات تركية مظاهرات متزامنة، الأحد، للتضامن مع غزة ضد الهجمات الإسرائيلية، تحت شعار "يداً بيد مع قطاع غزة".

وشكّل المتظاهرون سلاسل بشرية في عدة ولايات تركية كانت من بينها باطمان وإسطنبول، وشهدت الأخيرة مظاهرة هي الأضخم، إذ دعا المتظاهرون فيها إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وأبدَوا تضامنهم مع حركة حماس، وفق مراسل TRT عربي.

وفي المملكة المغربية، تواصلت المظاهرات بعدة مدن، الأحد، تضامناً مع فلسطين وأهل غزة، الذين يتعرضون لقصف إسرائيلي مكثف ومتواصل منذ أكثر من شهر، مخلّفاً آلاف الضحايا من المدنيين.

وردّد المحتجون في الدار البيضاء والرباط وبني ملال هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة، وتندد بقصف المستشفيات ومحاولات تهجير الفلسطينيين.

وشاركت عشرات الناشطات الحقوقيات بالمغرب في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بـ"وقف الحرب على غزة، وحماية النساء والأطفال بفلسطين".

كما يشهد الأردن فعاليات شعبية شبه يومية، في مختلف محافظات المملكة، تعبيراً عن تضامنهم مع قطاع غزة، وتنديداً بالهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ خرجت مظاهرة داعمة للقطاع أمام السفارة الأمريكية، وفق مراسلة TRT عربي.

وفي أستراليا، تجمَّع عشرات الآلاف من المتظاهرين، الأحد، في ملبورن ومدينة بريسبان والعاصمة سيدني لدعم الفلسطينيين ضد الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خرجت مظاهرة حاشدة، الأحد، في مدينة بيكاسي، دعماً لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع والثلاثين على التوالي.

وفي إيران، قال مراسل TRT عربي إن مظاهرات حاشدة تواصلت الأحد، في مختلف أنحاء إيران، إذ رفع فيها المشاركون الأعلام الفلسطينية، مرددين هتافات تطالب بكبح العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الاستهداف الممنهج للمدارس والمستشفيات.

وشهدت مدن بريطانية، منها العاصمة لندن، مظاهرات حاشدة طالب فيها المشاركون بوقف العدوان على غزة وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، ورفعوا لافتات مؤيدة لفلسطين، وطالبوا حكومتهم بوقف التعامل و"التواطؤ" مع إسرائيل.

أما ألمانيا، فقد شهدت مظاهرات مؤيدة لقطاع غزّة في عدة مدن، بينها برلين وكولونيا، وطالب المشاركون فيها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات ووقف قتل الأطفال الفلسطينيين.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدينة بوردو مظاهرات مؤيدة لقطاع غزّة طالب المشاركون فيها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وقفًا لنزيف الدماء الذي بلغ مستوى الإبادة الجماعية وشمل مئات المذابح بحق العائلات الفلسطينية.

وفي ستوكهولم عاصمة السويد، خرج آلاف لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، رافعين أعلام فلسطين.

وخرج آلاف في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، في مظاهرات داعمة لفلسطين، داعين لوقف الهجمات على قطاع غزة وتحقيق وقف لإطلاق النار.

ونظم عشرات المواطنين المؤيدين لفلسطين مظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة، أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو إلى وقف إطلاق النار.

وهتف المتظاهرون بعبارة "من البحر إلى النهر.. فلسطين ستكون حرة"، وتجمعوا أمام منزل الرئيس الأمريكي، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ومنذ 37 يوماً، يشنُّ جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها 11180 فلسطينيّاً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنّاً وأصيب 28000 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.