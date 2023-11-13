وجّهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، نداء استغاثة عاجلاً إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل الضغط لإنقاذ مئات المرضى والجرحى المهددين بالموت في أي لحظة جراء قصف إسرائيل المستشفيات في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ طارئ عقدته الوزيرة الفلسطينية مع ممثل اللجنة في القدس جان فيليب، ومنسق الشؤون الصحية للصليب الأحمر غراهام دوغان، اليوم الأحد.

وقالت الكيلة في بيان على منصة فيسبوك إن "مئات المرضى والجرحى مهددون بالموت في أي لحظة جراء قصف المشافي ومحاصرتها وانقطاع التيار الكهربائي ونفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، وانعدام أدنى مقومات الحياة فيها".

واستعرضت الوزيرة "الوضع الصحي الكارثي في قطاع غزة، والاعتداءات التي يشهدها النظام الصحي، حيث توقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، كما تحاصر قوات الاحتلال الكثير من المشافي وتمنع الدخول أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى".

وأكدت الوزيرة أن "المواطنين في القطاع يعيشون ظروفاً صحية مأساوية حيث لا مكان آمناً ولا توجد أي شروط للبقاء على قيد الحياة كالماء والغذاء والأمان والرعاية الصحية، وفوقها القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 11 ألفاً وإصابة ما يزيد على 27 ألف مواطن، وفقدان نحو 3 آلاف آخرين".

وطالبت الكيلة مجدداً المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية كافة بأن "تقف عند مسؤولياتها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي والسماح فوراً بإدخال الدعم الصحي والوقود للمشافي والسماح للمرضى بالخروج للعلاج خارج القطاع وكذلك دخول الفرق الطبية المتطوعة للقطاع، وأيضاً الماء والغذاء".

قلق بالغ على أوضاع المدنيين

بدورها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة خلال رحلة إجلائهم من الشمال إلى الجنوب.

وقالت اللجنة، في بيان، الأحد: "تعرب اللجنة عن قلق بالغ إزاء الظروف المحفوفة بالمخاطر وغير الآمنة التي يجري في ظلها إجلاء المدنيين. وهم يلوّحون بالرايات البيضاء".

وأضافت أن "طواقم اللجنة الدولية في غزة والموظفون الذين يعملون على خطوط الاتصال المباشرة يتلقون مكالمات كثيرة من نازحين يبحثون عن أفراد عائلاتهم".

وأوضحت أن هناك "100 ألف نازح يفتقرون إلى الضروريات مثل المأوى والغذاء والمياه ومستلزمات النظافة. وتقترب الأوضاع بسرعة من الوقوف على شفا كارثة إنسانية".

وأشارت إلى أن "المنطقة الجنوبية في غزة تفتقر إلى التجهيزات اللازمة لتلبية احتياجات العدد الهائل من الأشخاص الذين يصلون وهم لا يحملون من متاعهم شيئاً سوى الملابس التي يرتدونها، كما أن كمية المساعدات الإنسانية الواردة غير كافية على الإطلاق".

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشكل عاجل إلى حماية المدنيين المحاصرين في قطاع غزة، "سواء كانوا يحاولون الإخلاء أو البقاء في أماكنهم".

وأوضحت اللجنة أن "الأعمال العدائية المندلعة في مناطق حضرية مكتظة بالسكان، ومنها المناطق المحيطة بالمستشفيات، تؤدي إلى تعريض حياة أشد الفئات ضعفاً للخطر، مثل الطواقم الطبية والمرضى والجرحى والأطفال الخدَّج والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن".

ومنذ 38 يوماً، يشنُّ جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستُشهد فيها 11180 فلسطينيّاً، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسنّاً، وأُصيب 28000 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.