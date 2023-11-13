أعلن البنتاغون الأحد شنّ ضربات جوية في سوريا على جماعات قال إنها متحالفة مع إيران، ردّاً على هجمات ضدّ جنود أمريكيين في العراق وسوريا، وفق قناة الحرة الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في تصريحات صحفية، إن "القوات الأمريكية نفذت ضربات جوية على الحرس الثوري الإيراني وجماعات متحالفة مع إيران ردّاً على هجمات على جنود أمريكيين في العراق وسوريا".

وأضاف أوستن أن "الضربتين استهدفتا منشأة تدريب ومنزلاً آمناً قرب مدينتَي البوكمال والميادين" بمحافظة دير الزور على الحدود العراقية السورية.

والأحد قال مسؤول أمريكي إن "الولايات المتحدة نفذت ضربتين جويتين في سوريا على جماعات متحالفة مع إيران".

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه، في تصريحات صحفية نقلتها قناة الحرة، أن "أحد هدفَي الضربتين الأمريكيتين كان منشأة قيادة وتحكُّم، والآخر منشأة تخزين أسلحة".

ولم يصدر على الفور بيان عن النظام السوري أو طهران بشأن ما أعلنته واشنطن.

من جهتها نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤول بالبنتاغون، قوله إن "6 أو 7 مسلحين موالين لإيران قُتلوا في موقع قصفته الطائرات الأمريكية شرقي سوريا".

وذكر المصدر ذاته، الذي لم يذكر اسمه، أن "انفجارات استمرت نحو ساعتين في أحد الموقعين المستهدفين".

وتعد هذه هي المرة الثانية منذ 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي يستهدف فيها الجيش الأمريكي مواقع في سوريا قال إنها مرتبطة بإيران.

والأربعاء أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تنفيذ ضربة جوية على منشأة في شرق سوريا.

وقال البنتاغون إن "الضربات الأمريكية استهدفت منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعات التي يدعمها".

وأوضح أن الضربة أتت "ردّاً على هجمات مسلحين تابعين لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني على القوات الأمريكية في العراق وسوريا".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول استهدفت واشنطن منشأتين قالت أيضاً إن إيران والمنظمات التابعة لها تستخدمهما في سوريا.

والثلاثاء ذكرت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون سابرينا سينغ أن القواعد الأمريكية في سوريا تعرّضَت لـ18 هجوماً، وفي العراق لـ22 هجوماً، بالمسيرات والصواريخ منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقول جماعات قريبة من إيران في العراق إنها تنفّذ هجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا "ردّاً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل" في حربها المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.