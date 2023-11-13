قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إنه "يُحتمل الاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة "NBC" الأمريكية: "أعتقد أنه كلما قللت الحديث عن ذلك، زادت فرص تحقيقه".

وأشار إلى أن "من المحتمل وجود اتفاق على إطلاق سراح الرهائن مع حماس"، بلا مزيد من التفاصيل.

وردّاً على سؤال عما إذا كان يعرف مكان احتجاز جميع الرهائن حاليّاً قال نتنياهو: "نعرف كثيراً، لكنني لن أذهب إلى أبعد من ذلك".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن أي اتفاق سيكون "نتيجة ضغط عسكري، باعتباره الشيء الوحيد الذي قد يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق"، على حد تعبيره.

وتابع نتنياهو: "سنتحدث عن الاتفاق عندما يصبح متاحاً، وبالتأكيد سنعلن إن كان تحقيقه ممكناً".

وحول فترة ما بعد الحرب قال نتنياهو إن "سلطة مختلفة" يجب أن تحكم غزة، لكنه امتنع عن القول ما إذا كان سيقبل قوة دولية للسيطرة على المنطقة بمجرد انتهاء الحرب مع حماس، حسب "إن بي سي".

وأكّد أن "الولايات المتحدة ستعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة بعد الحرب".

وعندما طلب منه توضيح ما يعنيه بدعوته إلى "سلطة مختلفة" لحكم غزة، قال نتنياهو: "أعتقد أنه من السابق لأوانه التحدث بهذا الأمر".

في السياق نفسه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في لقاء مع عائلات الأسرى، إن إعادة الأسرى المحتجَزين لدى حركة حماس "قد تكون عبر إبرام صفقة أو نشاط عملياتي".

وقال غالانت: ""ملتزمون بإعادة الأسرى بأي شكل من الأشكال؛ سواء كان ذلك من خلال نشاط عملياتي أو صفقة".

وأضاف: "في هذه الحرب، المؤسسة الأمنية بأكملها معنية بأمرين فقط: هزيمة حماس وعودة الأسرى".

وتابع غالانت حديثه: "أعرف حماس منذ عقود، لن يساعدنا بالتعامل معهم سوى الضغط العسكري".

واختتم حديثه قائلا: "ليس لدينا جدول زمني للحرب، سنستمر حتى يتم إرجاع الأسرى".

وهذه المرة الأولى التي يلمح فيها وزير الدفاع إلى إمكانية عقد صفقة للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

وسبق أن أكّد المتحدث العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" أن صفقة تبادل الأسرى هي المسار الوحيد لحلّ قضية الأسرى، واتهم إسرائيل بإفشالها عملية تسليم 12 محتجَزاً من مزدوجي الجنسية.

وتشهد إسرائيل حراكاً شعبياً من أهالي الأسرى الموجودين في قطاع غزة يطالب الحكومة الإسرائيلية بعقد صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، التي أشارت في أكثر من مناسبة إلى أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل عدد منهم.

ومنذ 38 يوماً يشن جيش الاحتلال حرباً جوية وبرية وبحرية على غزة "دمّر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استُشهد فيها 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مُسِنّاً وأصيب 28000 بجراح مختلفة، حسب مصادر رسمية.