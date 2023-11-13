استُشهد مُسنّ فلسطيني، فجر الاثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، في واقعة رصدتها كاميرات مراقبة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استُشهد المواطن عيسى علي القاضي (66 عاماً) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في الخليل".

وتناقل الفلسطينيون مقطع فيديو رصدته كاميرات مراقبة، لسائق سيارة أجرة مضرجاً بدمائه وسط الخليل، قتله الجيش الإسرائيلي دون أن يشكل أي خطر عليهم.

وحسب شهود عيان، فإن "الحادث وقع قرب مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في الخليل"، بالتزامن مع سلسلة مداهمات واقتحامات نفّذها الجيش الإسرائيلي في مناطق بالضفة.

وأفاد الشهود بأن "الجيش الإسرائيلي داهم مقر الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة يطا إلى الجنوب من الخليل، وصادر محتوياتها من أجهزة كمبيوتر ومعدات ومواد، خلال ساعات ليل الأحد - الاثنين".

وأفاد الشهود باندلاع "مواجهات بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي، مما أدى لإصابة مواطن بجروح".

وخلال ساعات الليل، نفّذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات المواطنين في محافظات نابلس وجنين وقلقيلية (شمال)، والخليل وبيت لحم (جنوب)، ورام الله (وسط).

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا وسط اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين، حسب المصدر ذاته.

وعلى هذا النحو، وقعت أيضاً اشتباكات في مخيمي بلاطة وعسكر، شرقي نابلس.

وتتزامن هذه التوترات في الضفة الغربية، مع الحرب المدمِّرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي جواً وبراً وبحراً على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولليوم الـ38، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت 11 ألفاً و180 شهيداً، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلاً عن 28 ألفاً و200 مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء، وفقاً لمصادر رسمية فلسطينية.